Czeskie media analizują przyjęty przez koalicję pakiet oszczędnościowy, który dotnie każdego obywatela. Planowane zmiany w stawkach VAT mogą oznaczać wzrost o około 10 proc. cen m.in. leków i piwa. Droższy będzie przejazd autostradami. Pakiet musi w ciągu jesieni zatwierdzić parlament, w którym rząd ma większość. Koalicja pięciu partii chce wprowadzić zmiany już w 2024 r.

W Czechah będą droższe leki, piwo, fryzjer i autostrady /fot. Unsplash, Martin Krchnacek

Zmiany w podatku VAT w Czechach

Według dziennika Lidove Noviny (LN) pakiet przewiduje wprowadzenie, obok podstawowej stawki 21 proc., nowej - 12 proc. stawki VAT. Zlikwidowane zostaną stawki 10 i 15.

Nową stawka 12 proc. VAT zostaną objęte m.in. towary, które do tej pory miały stawkę 10. proc. Będą to leki, opłaty za wodę i kanalizację, centralne ogrzewanie, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne oraz transport publiczny. Wzrost cen w tym obszarze jest pewny, napisały LN. Jeszcze większy wzrost cen czeka usługi fryzjerskie i szewskie oraz piwo beczkowe. Do tej pory VAT wynosił 10 proc., teraz - 21. Skok cenowy czeka też np. napoje i drewno opałowe. To w związku ze zmianą VAT z 15 na 21 proc.

Które produkty stanieją?

Media zauważają także, że ostateczna wersja propozycji koalicyjnych zawiera także korzystne rozwiązania. Zgodzono się na opodatkowanie czasopism i gazet taką samą 12-proc. stawką. Pierwotnie zamierzano opodatkować gazety stawką 21 proc. Udało się także, piszą LN, obniżyć VAT na książki. Zamiast obowiązującej dotąd stawki 10 proc. będzie zerowy VAT. Mniejszy o 3 proc. VAT będą Czesi płacić za produkty spożywcze, środki opatrunkowe i siedzenia samochodowe dla dzieci.

Zdrożeją autostrady w Czechach

Spośród wielu zmieniających się cen jedna już została podana. Za roczną winietę autostradową dla samochodów osobowych trzeba będzie zapłacić o 800 koron, czyli ponad 30 euro więcej niż dotąd. Inne ceny będą wzrastać także poprzez podniesienie akcyzy na papierosy oraz mocne alkohole.

Mlada Fronta DNES cytując premiera Petra Fialę, napisała, że rząd nie planuje żadnych dalszych zmian w pakiecie oszczędnościowym. Pakiet powinien trafić do niższej izby parlamentu na początku września. Ministerstwo finansów oczekuje, że państwo zyska w ciągu dwóch lat 150 miliardów koron, czyli ponad 6 mld euro.