W II kwartale 2021 r. PKB UE wzrósł o blisko 2 proc.

W drugim kwartale 2021 roku PKB Unii Europejskiej wzrósł o 1,9 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem. Z kolei w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku wzrost wyniósł 1,8 proc. - informuje Eurostat.

Autor: PAP

Data: 17-08-2021, 12:27

Eurostat poinformował, że w drugim kwartale 2021 r. PKB Unii wzrósł o prawie 2 proc./fot. shutterstock

W pierwszym kwartale br. tempo wzrostu PKB całej UE było jeszcze ujemne i wyniosło -0,1 proc.

W przypadku Polski wzrost PKB w II kwartale wyniósł 1,9 proc. w porównaniu do kwartału poprzedniego. A w porównaniu do tego samego kwartału z 2020 roku było to 10,7 proc.