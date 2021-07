W lipcu wskaźniki koniunktury na poziomie zbliżonym do czerwcowego

W lipcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu br. - podał GUS. W większości badanych obszarów odnotowuje się poprawę składowych „diagnostycznych”, natomiast w przypadku „prognostycznych” - brak zmian lub pogorszenie.

Autor: PAP

Data: 22-07-2021, 10:47

fot. shutterstock

Najlepiej i jednocześnie korzystnie koniunkturę oceniają jednostki z sekcji informacja i komunikacja, natomiast najbardziej pesymistycznie - podmioty z sekcji budownictwo.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 1,4 - zbliżonym do notowanego w czerwcu (minus 0,6).

BUDOWNICTWO

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 4,9 - zbliżonym do notowanego w czerwcu (minus 5,5).

HANDEL HURTOWY

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 8,2 - niższym niż w czerwcu (plus 9,7).

HANDEL DETALICZNY

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 0,6 - niższym niż przed miesiącem (plus 0,6).

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 6,2 - zbliżonym do notowanego w czerwcu (plus 5,9).

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w lipcu na poziomie plus 5,3 wobec plus 3,1 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują nieco bardziej korzystne oceny koniunktury (plus 6,7) niż jednostki gastronomiczne (plus 2,9).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 14,5 - zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem (plus 14,2).

FINANSE I UBEZPIECZENIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w lipcu na poziomie plus 11,7 - zbliżonym do sygnalizowanego w czerwcu (plus 10,3).