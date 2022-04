W maju wypłata 500+ dla obywateli Ukrainy

W maju 2022 roku ruszą pierwsze wypłaty dla uchodźców z Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie "Rodzina 500 plus" - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Autor: PAP

Data: 19-04-2022, 12:20

ZUS: w maju ruszy wypłata 500+ dla obywateli Ukrainy/ Fot. materiały NBP

ZUS przyjął około 318 tys. wniosków na świadczenie rodzinne 500 plus od obywateli Ukrainy - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy uzyskali dostęp do wsparcia z ZUS, w tym do świadczenia 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz o dofinansowania pobytu w żłobku przez okres zamieszkania i pobytu z dziećmi w Polsce.

O świadczenia mogą ubiegać się osoby, które przekroczyły polsko-ukraińską granicę po 23 lutym br. w wyniku wojny, uzyskały numer PESEL UKR, założyły w Polsce rachunek bankowy i mają polski numer telefonu. Do złożenia wniosków, np. o 500 plus, niezbędne jest zarejestrowanie i potwierdzenie profilu na PUE ZUS. Pracownicy placówek ZUS pomagają przy składaniu elektronicznych wniosków o świadczenia.

Informacje o świadczeniu 500+ można uzyskać w dowolnej placówce ZUS, podczas e-wizyty w ZUS, na infolinii pod numerem 22 444 02 55 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00) lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl, a także na stronie internetowej ZUS.