Poszanowanie dla praw własności to podstawa dobrze funkcjonującej gospodarki. Niestety, w Polsce – mimo że mamy za sobą już ponad 30 lat kapitalistycznej przygody – prawda ta nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w prawie. Na 125 klasyfikowanych krajów Polska zajmuje dopiero 46 miejsce na Międzynarodowym Indeksie Praw Własności, przygotowywanym przez organizację Property Rights Alliance.

W niektórych afrykańskich krajach jest większe poszanowanie własności niż w Polsce /fot. PTWP

Polska źle wypada w poszanowaniu własności

– W rankingu przodują państwa takie, jak Finlandia, Norwegia, czy Dania, a USA są dopiero na 29. miejscu! Słowem, Polska pod względem poszanowania praw własności powinna podążać za przykładem państw nordyckich – przekonuje Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, think-tanku będącego polskim partnerem publikacji.

Mimo że 46. miejsce to awans (z 53. w 2022 r.), to nie jest to powodem do dumy. Oprócz Skandynawii i USA Polskę wyprzedzają takie kraje, jak: Niemcy, Belgia, Irlandia, Japonia, ale też Bahrajn, Urugwaj, Katar, czy Botswana.

Trzy wskaźniki poszanowania własności

Twórcy rankingu biorą pod uwagę trzy wskaźniki. Pierwszy obejmuje niezależność sądów, rządy prawa, stabilność polityczną i poziom korupcji. Drugi – fizyczną ochronę własności, zasady jej rejestrowania i łatwy dostęp do kredytów. Trzeci – własność intelektualną, ochronę patentową, ochronę znaków towarowych i ochronę praw autorskich. Sytuacja w Polsce poprawiła się w przypadku dwóch pierwszych wskaźników, a pogorszyła w zakresie trzeciego.

Warsaw Enterprise Institute stoi na stanowisku, że reformy mające na celu podniesienie pozycji Polski w rankingu są kluczowe dla zapewnienia długotrwałego rozwoju naszej gospodarki. Co więcej, przegląd państw wiodących w rankingu wskazuje, że ochrona praw własności nie stoi w sprzeczności z żadnym z dominujących na Zachodzie systemem gospodarczym – jest możliwa nawet tam, gdzie podatki są relatywnie wysokie.

Polska „słynie” z niestabilności prawa gospodarczego, w tym przepisów podatkowych. Konieczne jest spowolnienie tempa legislacji w tych dziedzinach oraz silne uproszczenie przepisów. Ponadto konieczna jest reforma sądownictwa tak, by sądy działały nie tylko szybciej, ale z większym zrozumieniem dla obywateli.