W Niemczech drastycznie rosną ceny energii, żywności i usług

Ceny żywności rosły we wrześniu w ponadprzeciętnym tempie 4,9 procent. W porównaniu z rokiem ubiegłym ceny warzyw wzrosły o 9,2 procent, a produktów mlecznych i jaj o 5,5 procent. Ceny energii wzrosły o 14,3 procent. Ceny usług są wyższe o 2,5 procent - pisze w środę dziennik "Welt".

Autor: PAP

Data: 13-10-2021, 14:25

Ponadprzeciętnie szybko rosły również ceny takich dóbr konsumpcyjnych jak pojazdy (wzrost o 6,4 procent) oraz meble i oświetlenie (wzrost o 4,4 procent) - poinformował w środę Federalny Urząd Statystyczny.

Ceny usług rok do roku średnio były o 2,5 proc. droższe niż we wrześniu 2020 r. Wyraźnie droższe było utrzymanie pojazdów (plus 5,4 proc.), usługi instytucji społecznych (plus 5,0 proc.) oraz usługi w restauracjach (plus 3,6 proc.).

Podczas gdy ceny towarów wzrosły od września 2020 r. do września 2021 r. o 6,1 procent, to ceny produktów energetycznych są wyższe o 14,3 procent. Szczególnie mocno wzrosły ceny oleju opałowego (o 76,5 procent) i paliw (o 28,4 procent), a także gazu ziemnego (o 5,7 procent) i energii elektrycznej (o 2,0 procent).

Inflacja w Niemczech najwyższa od 28 lat

W środę Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden, potwierdził swoje wstępne szacunki z końca września, dotyczące stopy inflacji. Inflacja w Niemczech wyniosła we wrześniu 4,1 procent. Jest to najwyższa stopa inflacji od 28 lat. Ostatni raz inflacja była wyższa w grudniu 1993 r. i wyniosła 4,3 procent. W poprzednich miesiącach - lipcu i sierpniu - inflacja wynosiła jeszcze nieco poniżej czterech procent.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego głównymi motorami wzrostu cen były ceny energii i żywności: bez wzrostu cen w sektorze energetycznym stopa inflacji wyniosłaby tylko 3,1 procent, bez obu sektorów towarowych 2,9 procent.