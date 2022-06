W Niemczech inflacja najwyższa od prawie 50 lat

Autor: PAP

Data: 14-06-2022, 10:52

Silny wzrost cen energii i żywności spowodował, że inflacja w Niemczech osiągnęła najwyższy poziom od prawie 50 lat. W maju ceny konsumpcyjne były o 7,9 procent wyższe od poziomu z tego samego miesiąca ubiegłego roku - wynika z obliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego.

W Niemczech inflacja najwyższa od prawie 50 lat /fot. Shutterstock

Oznacza to, że stopa inflacji w największej gospodarce Europy już trzeci miesiąc z rzędu utrzymuje się powyżej granicy siedmiu procent. Od kwietnia do maja 2022 r. ceny wzrosły o 0,9 proc. Statystycy z Wiesbaden potwierdzili we wtorek swoje wstępne dane z końca maja.

Inflacja najwyższa od zjednoczenia Niemiec

W zjednoczonych Niemczech nigdy nie było inflacji na takim poziomie. W dawnej RFN, aby znaleźć podobnie wysokie wartości, trzeba cofnąć się do kryzysu naftowego z lat 70, do zimy z 1973 na 1974 - zauważa we wtorek portal dziennika "Welt".

Główną przyczyną wysokiej inflacji jest wzrost cen energii.