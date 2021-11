W październiku nastąpiło pogorszenie nastrojów konsumentów

W październiku nastąpiło pogorszenie nastrojów polskich konsumentów - wynika z barometru GfK. Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w październiku -5,9 i spadł o 1,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Autor: PAP

Data: 02-11-2021, 17:08

W październiku nastąpiło pogorszenie nastrojów konsumentów /fot. Unsplash

W październiku składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

– nastąpiło nieznaczne pogorszenie ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – składowa spadła o 0,1 pkt. proc., z poziomu -4,6 do -4,7;

– nastąpiło istotne pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – składowa spadła o 6 pkt. proc., z poziomu -0,5 do -6,5;

– nastąpiło istotne pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – składowa spadła o 10,5 pkt. proc., z poziomu -23,4 do -33,9;

– nastąpił istotny wzrost skłonności do zakupów – składowa wzrosła o 9 pkt. proc., z poziomu 12,6 do 21,6.



Badanie zrealizowano w dniach 8-13 października na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób.



Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionych pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.



Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.