W poniedziałek 8 listopada rusza Forum Rynku Spożywczego i Handlu

W poniedziałek 8 listopada w Hotelu Grand Sheraton w Warszawie rusza Forum Rynku Spożywczego i Handlu - dwudniowa konferencja z udziałem topowych menadżerów i ekspertów.

Autor: PP

Data: 06-11-2021, 13:12

Zobacz zakres tematyczny konferencji i potwierdzonych uczestników:

8 listopada 2021 r. | Inauguracja 9.00-11.00 |

Żywność w świecie VUCA: trendy, rynek, prawo

Ekologicznie = ekonomicznie? Produkcja i produkty w zgodzie z naturą i zero waste

Które z pandemicznych trendów zostaną z nami na dłużej?

Czego nauczyła nas pandemia? Odrobione lekcje firm

Krajowy Plan Odbudowy, Polski Ład i inne legislacyjne rozwiązania – jaki mają wpływ na biznes spożywczy?

Drożejące surowce i wyższe opłaty + Zielony Ład. Koniec epoki zwiększania wolumenów?

Opłata cukrowa, podatek od handlu, reklam i opakowań a rentowność firm

Nowe opakowania. System kaucyjno-depozytowy rewolucją dla firm spożywczych



Rozmowa 1:1

Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu, Credit Agricole Bank Polska SA

Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Michal Czerwinski, CEO, Purella

Maciej Herman, dyrektor zarządzający, Lotte Wedel

Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF

Mikołaj Piaskowski, counsel, Baker McKenzie

Iwona Piasta, członek zarządu, dyrektor Generalna BU Food, Grupa Maspex Sp. z o.o.

Marek Sumiła, dyrektor zarządzający, Danone i Żywiec Zdrój w Polsce

Moderacja:

Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl



Prezentacja opakowań w technologii VR

Rafi Albo, Global Creative Director & Head of Connected Packaging, CCL Label



8 listopada 2021 r. | 11.30-13.00 |

Eksportowa swoboda a polskie sukcesy. Pandemia okazją dla przygotowanych

Pandemia nie zahamowała apetytu eksporterów. Najbardziej perspektywiczne kierunki sprzedaży

Protekcjonistyczne zaczepki – skala problemu i oczekiwane reakcje polityków

Trzy kwartały o brexicie. Praca w erze ceł i nowych kosztów

Polskie regulacje a produkcja żywności za granicą. Podatki i opłaty wpłyną na konkurencyjność firm na rynku zewnętrznym?

USA, Azja, Afryka – eksportowy „dream” czy realne plany polskich eksporterów?



Prezentacja:

Pandemia nie zahamowała apetytu eksporterów. Najbardziej perspektywiczne kierunki sprzedaży.

Jakub Olipra, starszy ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Małgorzata Cebelińska, dyrektor handlu, SM Mlekpol

Jan Kolański, prezes, Colian

Jakub Olipra, starszy ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA

Monika Piątkowska, prezydent, Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy, Bracia Urbanek

Karolina Zajezierska, dyrektor komercyjna, Nowel Sp. z o.o.

Marcin Zieliński, dyrektor ds. rozwoju, Makarony Polskie SA

Moderacja:

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, portalspozywczy.pl



8 listopada 2021 r. | 11.30-13.00 |

Biznes spożywczy 4.0 – zdolności produkcyjne do potęgi

Automatyzacja i robotyzacja – must have branży spożywczej

Niskie zużycie energii, odzysk chłodu/ciepła, biogaz, fotowoltaika – ekologiczne inwestycje w zakładach

Jak mądrze oszczędzać na ekologii?

Nowe zasady produkcji a zmiany w produktach i opakowaniach

Sztuczna inteligencja i digitalizacja w zakładach spożywczych

Nowe technologie dla nowych pracowników. Jak zmiany w zakładach przekładają się na potrzeby kadrowe firm?

Sprawniej, szybciej, wydajniej – rola logistyki wewnętrznej



Prezentacja

Karol Krowiak, Menager Rozwoju Rynku FMCG, Region Europa Środkowo-Wschodnia, Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.)



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Zbigniew Groszyk, wiceprezes zarządu, SM Mlekpol

Sylwia Jurys, dyrektor zarządzający regionu: kraje Nordyckie, Polska, Rosja, SIG Combibloc

Piotr Kasperuk, Business Development Director Poland, Czech Republic, Hungary & Slovakia, CCL Label

Ireneusz Kozber, dyrektor logistyki, PPHU Millano Sp. z o.o.

Karol Krowiak, Menager Rozwoju Rynku FMCG, Region Europa Środkowo-Wschodnia, Mitsubishi Electric

Bartosz Półgrabia, wiceprezes zarządu, Pamapol SA

Jacek Punda, Senior Account Manager, Infor

Kamil Rabenda, prezes, Soligrano

Moderacja:

Jacek Ziarno, redaktor naczelny, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł



8 listopada 2021 r. | 11.30-13.00 |

Konsolidacja: Postpandemiczny rachunek zysków i strat

Czy dopiero 2022 przyniesie ożywienie w fuzjach i przejęciach?

Nieoczywiste przejęcia. Jakich ruchów nie spodziewa się rynek?

Gracze spoza UE zainteresowani polskim rynkiem żywności – dlaczego?

Polskie firmy a ekspansja zagraniczna – jakie kierunki? Wyzwania

Firmy rodzinne – kiedy nastąpi konsolidacyjny boom?

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Ludomir Biedecki, radca prawny, partner, Kancelaria Noerr

Tomasz Pietrzak, członek rady nadzorczej, Okechamp SA, Senior Vice-President, Cornerstone Investment Management

Piotr Grauer, dyrektor, Deal Advisory, Zespół Fuzji i Przejęć, KPMG w Polsce

Michał Lasocki, prezes, Intenson Europe

Marek Piątkowski, prezes zarządu, ZPC Otmuchów

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający, Avallon

Moderacja:

Olimpia Wolf, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl



8 listopada 2021 r. | 13.30-15.00 |

Cyrkularny świat, cyrkularny biznes, cyrkularny handel

Rozwój firm w duchu zrównoważonego rolnictwa: idee, modele, wyzwania

Społeczna odpowiedzialność w miejsce marketingu – nowa rola biznesu?

Proklimatycznie, zielono, prospołecznie – zmiana, która dzieje się dziś

Europejskie rolnictwo pod presją Zielonego Ładu. Jakich zmian (nie) spodziewają się firmy? Ile będzie kosztował?

Cyrkularny obieg: nowe podejście do zasobów, produktów i opakowań

Nowe przykazania: niemarnowanie żywności, wody i energii



Prezentacja:

Roman Postl, VP, Head of Business Unit East Central Europe, TOMRA



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Adam Baucza, prezes zarządu, Fundacja Terra Nostra

Anna Dębicka, dyrektor, MSC Polska i Europa Centralna

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Bogusław Kowalski, prezes, Graal SA

Adam Kopyść, członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Marcin Poniatowski, członek zarządu, Lewiatan Holding SA

Maciej Ptaszyński, wiceprezes, Polska Izba Handlu

Jakub Tyczkowski, prezes zarządu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA

Moderacja:

Kalina Olejniczak, redaktor, PortalSamorzadowy.pl, WNP.PL



8 listopada 2021 r. | 13.30-15.00

Cyfrowa transformacja branży FMCG

Digital Company: zarządzanie, procesy biznesowe, rynek, produkt

Znaczenie informacji cyfrowej dla rozwoju firmy i rynku

Fabryka w trybie zdalnym. Nowe formy wsparcia produkcji

Dane – nowe złoto. Jak umiejętnie z nich korzystać?

Handlowe wyzwania _ wsparcie procesów sprzedaży



Prezentacja:

Karolina Karolczak, Partnership & Procurement Director, Sodexo Benefits and Rewards Services Polska



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Marcin Czarnecki, prezes zarządu, Bakalland SA

Karolina Karolczak, Partnership & Procurement Director, Sodexo Benefits and Rewards Services Polska

Urszula Kłosiewicz-Górecka, starszy analityk, Zespół Foresightu Gospodarczego, Polski Instytut Ekonomiczny

Robert Kremser, Business Development Director, Dun & Bradstreet Europe

Jaromir Paszek, Sales Manager, IFS Poland

Krzysztof Ślęczka, Consumer Goods & Services Clients Cluster Lead, Accenture Polska

Moderacja:

Paweł Szygulski, redaktor, WNP.PL



8 listopada 2021 r. | 13.30-15.00 |

Mięso w sieci wyzwań

Drobiarstwo – kolejny zły rok. Krajobraz po pandemii i grypie ptaków

Zielony Ład, zakaz stosowania klatek – branża wobec ekowyzwań

Zmiany trendów konsumenckich a rynek mięsa. Rewolucja czy ewolucja?

Kontrola kosztów w branży mięsnej – klucz do sukcesu



Rozmowa 1:1

Jurek Sobieniak, szef kuchni, technolog, restaurator i pasjonat kuchni

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, portalspozywczy.pl



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Michał Bitner, koordynator zarządu, Indykpol SA

Tomasz Brus, członek zarządu, SuperDrob SA

Tomasz Brandt, dyrektor komercyjny, Madej Wróbel Sp. z o.o.

Jolanta Ciechomska, kierownik ds. systemu QAFP, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Łukasz Dominiak, dyrektor ds. Public i Government Relations, ANIMEX Foods Sp. z o.o.

Katarzyna Gawrońska, dyrektor generalna, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Moderacja:

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, portalspozywczy.pl



8 listopada 2021 r. | 15.30-16.45 |

Innowacje = rozwój. Produkt skrojony na miarę postcovidowych czasów

Dział R&D – nowe serce zakładu spożywczego

Lokalnie, prosto z farmy, pod nazwiskiem – koniec z anonimowymi produktami

Specjalnie dla Ciebie – personalizacja produktów spożywczych

Kreowanie nowych produktów na nasyconym rynku. Polska scena start-upowa w branży spożywczej

Sprzedażowa moc z social mediów. Jak współpracować z influencerami?

Postcovidowy konsument na zakupach – jak go zainteresować



Cykl wystąpień:

Iga Czubak, CEO, Roślinny Qurczak

Katarzyna Młynarczyk, Digital Marketing Lead, COO, Socjomania, Co-Founder, Rebread



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Iga Czubak, CEO, Roślinny Qurczak

Artur Gajewski, dyrektor marketingu i R&D, Purella

Krzysztof Klincewicz, profesor, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, kierownik projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs

Anna Mirek, radca prawny, senior associate, Kancelaria Noerr

Katarzyna Młynarczyk, Digital Marketing Lead, COO, Socjomania, Co-Founder, Rebread

Marian Owerko, przewodniczący Rady Nadzorczej, Bakalland SA

Moderacja:

Piotr Grabowski, współzałożyciel, FoodTech.ac



8 listopada 2021 r. | 15.30-16.45 |

Wyzwania dla branży alkoholowej

Co piją Polacy?

Siła tradycji i nowych zwyczajów

Sprzedaż alkoholu w zdigitalizowanym świecie

Wpływ podatków na rozwój branży

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu, TiM SA

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie

Janusz Palikot, prezes, Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA, Tenczyńska Okovita SA

Anna Sułek, dyrektor zarządzająca, Kondrat Wina Wybrane

Marek Sypek, prezes zarządu, Stock Polska Sp. z o.o.

Moderacja:

Jakub Szymanek, dziennikarz, portalspozywczy.pl



8 listopada 2021 r. | 15.30-16.45 |

Żywność roślinna – nowe produkty, nowa konsumpcja

Odpowiedzialna konsumpcja, etyczne aspekty – co skłania konsumentów do sięgania po roślinne produkty?

Szybko, łatwo, zdrowo, roślinnie – czego oczekuje konsument?

Młodzi wizjonerzy kontra doświadczeni gracze w walce o roślinne podium

Rynek żywności roślinnej w sieci unijnych regulacji



Rozmowa 2:1

Rafał Czech, założyciel, Bezmięsny

Igor Sadurski, założyciel, Bezmięsny

Anna Wrona, dziennikarz, portalspozywczy.pl



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Mateusz Kowalewski, prezes zarządu, HORTIMEX

Joanna Rewaj, Strategy & Innovation Associate Director, Dragon Rouge

Agnieszka Szymecka-Wesołowska, wspólnik, współzałożycielka, Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek Sp.j.

Marcin Tischner, Corporate Engagement & Sustainability Specialist, ProVeg Polska

Katarzyna Zgieb, starszy menedżer ds. żywienia i rozwoju jakości, Jerónimo Martins

Moderacja:

Anna Wrona, dziennikarz, portalspozywczy.pl



19.00 Gala | Gala wręczenia nagród Food&Retail Awards oraz Certyfikatów Dobry Produkt



9 listopada 2021 r. | Inauguracja 9.30-11.00 |

Nowa przyszłość handlu

Handel w czasach gospodarki obiegu zamkniętego i zero waste

Czego oczekuje nowy konsument?

Sklep przyszłości potrzebny dziś

Oferta odporna na zmiany – żelazny asortyment, nowe kategorie

Po pierwsze nie szkodzić – rozporządzenia a zdrowa działalność

Na podatkowym sygnale – nowe daniny i ich konsekwencje

Siódmy dzień tygodnia – czy jest realna szansa na powrót handlowych niedziel?



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Witold Baran, dyrektor działu handlowego, Netto Polska

Tomasz Chróstny, prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Katarzyna Konkel, socjolożka, CEO, Omnisense

Daniel Maryjosz, menedżer, PwC Polska

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu, Grupa Maspex Sp. z o.o.

Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Środkowej i Północnej, TOMRA

Moderacja:

Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl



9 listopada 2021 r. | 11.30-13.00 |

Power of e-Commerce

Liderzy online’owej rewolucji

Kierunki zmian i trendy w e-commerce

Konsument 5.0 – nawyki zakupowe online

Cena kontra wygoda – na co postawią Polacy?

Zakupy dla siebie czy dla planety – wyzwania zero waste

Zielona transformacja w logistyce i opakowaniach

Dostawa jest królem, czyli jak wyprzedzić oczekiwania konsumentów

Dostawa w godzinę – ze sklepowej półki pod drzwi klienta, czyli dark stores debiutują

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Jakub Jurkowski, dyrektor handlowy CEE, JOKR Poland Sp. z o.o.

Maciej Kroenke, partner, PwC Polska

Andrius Mikalauskas, CEO, Barbora Polska

Jacek Palec, prezes zarządu, Frisco SA

Michał Samborski, Head of Development, Panattoni Europe

Marcin Trepka, partner, Baker McKenzie

Przedstawiciel: Nice to Fit You

Moderacja:

Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl



9 listopada 2021 r. | 11.30-13.00 |

HoReCaTrendsTalks I część. Zwinne gastrobiznesy / Elastyczni dostawcy

Jak konstruować gastronomiczny biznes – odporny na zawirowania i kryzysy?

Nowe czasy, nowe trendy, nowe menu

„Paragony grozy” przez cały rok? Rosnące koszty zmieniają biznes gastronomiczny

Jakość, unikatowość, lokalność – jak pozyskać idealny surowiec?

Pracownik pilnie poszukiwany – kto chce pracować w HoReCa



Cykl wystąpień:



Jak konstruować gastronomiczny biznes – odporny na zawirowania i kryzysy?

Rozmowa 1:1

Krzysztof Kaliciński, konsultant, trener biznesu, coach, wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpożywczy.pl, horecatrends.pl



Zrównoważone praktyki dla gastronomii - projekt Kierunek Restauracja Przyszłości

Rozmowa 2:1

Beniamin Bielecki, właściciel restauracji Bibenda, uczestnik projektu EIT Food pod nazwą Kierunek Restauracja Przyszłości

Ewa Rzeszowska, Project Manager, European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpożywczy.pl, horecatrends.pl



Boom na food delivery i dark kitchen

Rozmowa 1:1

Marek Cynowski, CEO, Rebel Tang

Anna Wrona, dziennikarz, portalspozywczy.pl



„Paragony grozy” przez cały rok? Rosnące koszty zmieniają biznes gastronomiczny

Rozmowa 1:1

Robert Sowa, restaurator

Jakub Szymanek, dziennikarz, portalspozywczy.pl, horecatrends.pl



Pracownik pilnie poszukiwany – kto chce pracować w HoReCa?

Rozmowa 1:1

Jurek Sobieniak, szef kuchni, technolog, restaurator i pasjonat kuchni

Jakub Szymanek, dziennikarz, portalspozywczy.pl, horecatrends.pl



9 listopada 2021 r. | 11.30-13.00 |

Formaty na fali – czy pandemia wykreowała nowych liderów handlu?

Dyskonty i supermarkety na fali, wszyscy liczący się gracze z ofertą omnichannel

Czy sklepy convenience nadal mogą liczyć na klientów impulsowych?

Gdzie teraz (nie) chodzi klient trafficowy?

Parki handlowe – wygodna i bezpieczna alternatywa dla dużych obiektów

Asortyment na fali, żelazne wsparcie sprzedaży

E-commerce w natarciu - zmiany na rynku magazynowym

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Karol Kamas, dyrektor marketingu i rozwoju, Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.

Oleksander Koliakin, dyrektor generalny ds. rynku detalicznego na Europę Środkowo-Wschodnią, Grupa Shell

Pedro Martinho, członek zarządu, Grupa Eurocash

Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny panelu gospodarstw domowych, GfK Polonia

Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, Head of Industrial Services Hub, Savills

Jerzy Roguski, dyrektor ds. komercyjnych i rozwoju handlu, Żabka Polska

Moderacja:

Olimpia Wolf, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl



9 listopada 2021 r. | 13.30-15.00 |

Handel nowej ery, czyli RetailTech

Technologiczny blitzkrieg (automatyzacja, cyfryzacja, robotyzacja obsługi klienta)

Customer experience w cyfrowym świecie

Sklep przyszłości – bezpieczny, dobrze zatowarowany, bezkontaktowy

Migracja do e-handlu B2B i B2C

Bezgotówkowo i cyfrowo – wpływ digitalizacji na płatności i rozliczenia

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Mateusz Cacek, wiceprezes zarządu, Sfinks Polska SA

Artur Kowalski, kierownik projektu, ZINU SHOP

Michał Krowiński, współzałożyciel, dyrektor operacyjny, LISEK.APP

Marcin Kuśmierz, prezes zarządu, Shoper SA

Adrian Piwko, prezes zarządu, Pora na Pola

Moderacja:

Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor naczelna, PropertyDesign.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyNews.pl

Robert Posytek, redaktor naczelny, PropertyNews.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyDesign.pl



9 listopada 2021 r. | 13.30-15.00 |

HoReCaTrendsTalks II część Zwinne gastrobiznesy | Elastyczni dostawcy.

Hyde Park HorecaTrendsTalks

Gastronomia przenika się z produkcją żywności – restauracje w czasie pandemii zmieniły się w delikatesy

Boom na food delivery i dark kitchen

Rynek kawiarni w pandemii

Współpraca dostawca-gastronomia – razem przeciwko skutkom pandemii

Hyde Park HorecaTrendsTalks – cykl wypowiedzi osób z branży na bieżące tematy ze świata HoReCa



Cykl wystąpień:



Gastronomia przenika się z produkcją żywności – restauracje w czasie pandemii zmieniły się w delikatesy

Malka Kafka, założycielka, TelAviv Urban Food

Grzegorz Kłos, prezes zarządu, EdRed

Norbert Redkie, CEO & non-executive Head Chef, Grupa Warszawa

Moderacja:

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpożywczy.pl

Jakub Szymanek, dziennikarz, portalspozywczy.pl, horecatrends.pl

Anna Wrona, dziennikarz, portalspozywczy.pl



Rynek kawiarni w pandemii

Rozmowa 1:1

Łukasz Mrowiński, CEO, Etno Cafe

Anna Wrona, dziennikarz, portalspozywczy.pl



Współpraca dostawca-gastronomia – razem przeciwko skutkom pandemii

Rozmowa 1:1

Zenon Badyra, dyrektor sprzedaży Foodservice, Transgourmet Polska Sp. z o.o.

Jakub Szymanek, dziennikarz, portalspozywczy.pl, horecatrends.pl



Hyde Park HorecaTrendsTalks

cykl wypowiedzi osób z branży na bieżące tematy ze świata HoReCa/ w ramach podsumowania dwóch części HorecaTrendsTalks



Krzysztof Cybruch, inicjator Targu Śniadaniowego

Krzysztof Kaliciński, konsultant, trener biznesu, coach, wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego

Malka Kafka, założycielka, TelAviv Urban Food

Moderacja:

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpożywczy.pl, horecatrends.pl

Jakub Szymanek, dziennikarz, portalspozywczy.pl, horecatrends.pl

Anna Wrona, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl; horecatrends.pl

