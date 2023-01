Biznes i technologie

W poniedziałek po południu złoty traci do dolara, zyskuje do euro i franka szwajcarskiego

Autor: PAP

Data: 02-01-2023, 17:49

W poniedziałek po południu złoty traci o 0,11 proc. do dolara amerykańskiego, który kosztuje 4,37 zł. Polska waluta zystkuje do euro o 0,31 proc., do 4,67 zł, oraz franka szwajcarskiego o 0,03 proc., za którego trzeba zapłacić 4,73 zł.

W poniedziałek po południu złoty traci do dolara, zyskuje do euro i franka szwajcarskiego /fot. Shutterstock