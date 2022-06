W przyszłym tygodniu specjalne spotkanie rządu ws. energetyki węglowej

Autor: PAP

Data: 21-06-2022, 16:35

W przyszłym tygodniu na specjalnym spotkaniu rząd będzie debatować nad kwestią energetyki węglowej i ewentualnym powołaniu specjalnego pełnomocnika ds. wielkich inwestycji węglowych - zapowiedział we wtorek lider Solidarnej Polski, szef MS Zbigniew Ziobro.

W przyszłym tygodniu rząd zajmie się energetyką węglową/ fot. Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Ziobro podkreślał podczas konferencji prasowej, że jego ugrupowanie było jedynym środowiskiem politycznym zarówno w rządzie, jak i parlamencie, które konsekwentnie pokazywało zagrożenia dla Polski wynikające z "lansowanej przez Brukselę nowej wizji energetycznej UE, które sprowadzało się w przypadku Polski do odrzucenia węgla jako bezpiecznego źródła energii".

Zwrócił uwagę, że rozwój wydarzeń na świecie pokazał, że "nasze obawy i diagnozy, jakie stawialiśmy, potwierdziły się".

Będzie debata w sprawie polityki energetycznej

Dlatego podczas wtorkowych obrad rządu ponowił on wniosek Solidarnej Polski, by "zaangażować wszystkie możliwe siły, by ten kryzys, który jest na horyzoncie można było od Polski odsunąć".

"Tak więc złożony wniosek zarówno o tę debatę, jak i o powołanie ewentualnie specjalnego pełnomocnika do spraw wielkich inwestycji węglowych, rozwoju polskiej energetyki węglowej spotkał się z tego rodzaju odpowiedzią ze strony pana premiera (Mateusza Morawieckiego), że w przyszłym tygodniu na specjalnym spotkaniu rząd poświęci tylko temu tematowi uwagę i będzie nad sprawą debatować" - powiedział Ziobro.