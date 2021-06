W Sejmie czytanie przepisów wprowadzających tzw. Slim VAT 2

W Sejmie we wtorek odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy Prawo bankowe. Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, celem proponowanych rozwiązań jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług - tzw. pakiet Slim VAT 2 (Simple Local And Modern VAT). Pierwsza inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet Slim VAT, pomyślnie przeszła proces legislacyjny i weszła w życie jako ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając z powodzeniem wiele rozwiązań korzystnych dla podatników.

Źródła rozwiązań

"Źródłem tych rozwiązań są propozycje zgłaszane do ministerstwa przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców, w szczególności Konfederację Lewiatan i Polską Organizację Handlu i Dystrybucji" - powiedział we wtorek wiceminister finansów Jan Sarnowski, prezentując projekt.

Wśród zmian, jakie mają zostać wprowadzone dzięki nowelizacji w ramach Slim VAT 2, wiceszef resortu finansów wskazał m.in. wprowadzenie możliwości odliczenia VAT po upływie terminu, "na bieżąco". Ma to nastąpić poprzez rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.

Korekty

"Teraz będzie łatwiej dokonywać takich korekt. W ubiegłym roku takich korekt dokonało aż 55 tys. podatników, którzy za późno rozliczyli 1,5 mln faktur" - powiedział Sarnowski.

Wiceminister wskazał także na zapisane w ustawie wydłużenie terminu na stosowanie ulgi na złe długi z dwóch do trzech lat.

"Uprościmy sposób ovatowania sprzedaży nieruchomości, nie będzie już potrzebne specjalne oświadczenie wysyłane do urzędu skarbowego, strony transakcji będą mogły po prostu złożyć oświadczenie o objęciu VAT-em transakcji przez adnotację na samym akcie notarialnym" - powiedział wiceminister finansów.

Projekt ustawy zakłada także wprowadzenie możliwości przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT-owskimi w różnych bankach czy możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS.

Realne ułatwienie

"To będzie realne ułatwienie dla 84 tys. podatników, którzy są czynnymi podatnikami VAT i prowadzą działalność rolniczą" - powiedział Sarnowski.

Do innych zmian, jakie mają zostać wprowadzone przez pakiet Slim VAT 2, należy m.in. wprowadzenia do ustawy o VAT regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport. W nowych przepisach ma też zostać zawarta rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ta zmiana stanowi implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przedstawiciele klubów i kół poselskich w Sejmie opowiedzieli się za przesłaniem projektu do dalszych prac w komisji.