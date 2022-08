W sierpniu nastroje konsumenckie poprawiły się względem lipca

Kantar Consumer Index, czyli wskaźnik klimatu konsumenckiego zwiększył się w sierpniu o 6 pkt. względem lipca i wyniósł minus 38,3 pkt. W sierpniu wzrosła ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych o 5,9 pkt. - do poziomu minus 43,5 pkt.

Lepsze oceny sytuacji

Wynik Kantar Consumer Index w sierpniu to rezultat wzrostu wskaźnika percepcji sytuacji ekonomicznej kraju o 5,6 pkt do wartości -43,5 pkt oraz wzrostu oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych o 6,6 pkt do wartości -33 pkt - wskazał w poniedziałek Kantar Public.

Jak poinformowano w raporcie, w porównaniu do lipca, wzrost wskaźnika percepcji sytuacji ekonomicznej kraju jest efektem zwiększenia się trzech ocen. "Ocena obecnej ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski wzrosła o 4 punkty procentowe, ocena zmian sytuacji ekonomicznej Polski - o 8 punktów procentowych, a ocena rocznej prognozy zmian sytuacji ekonomicznej kraju - o 18 punktów procentowych" - wyliczyli analitycy.

Gospodarstwa domowe w lepszej kondycji

Dodali, że w stosunku do poprzedniego miesiąca wartość wskaźnika oceny kondycji finansowej gospodarstw wzrosła o 6,6 pkt. - "odnotowano wzrost wszystkich ocen. Zarówno ocena zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego wzrosła o 7 punktów, jak i wskaźnik rocznej prognoza sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - o 7 punktów procentowych".

Badanie zrealizowano 5-10 sierpnia tego roku na próbie 1011 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

Czym jest Kantar Consumer Index

Kantar Consumer Index, czyli wskaźnik klimatu konsumenckiego jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od minus 100 do plus 100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.