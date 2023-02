W środę po godz. 17.20 złoty osłabiał się do euro, z kolei umacniał do dolara i franka szwajcarskiego. Euro było wyceniane na 4,71 zł, dolar na 4,31 zł, a frank na 4,71 zł.

W środę po południu złoty tracił do euro, umacniał się do dolara i franka /fot. Shutterstock

Zmiana kursu złotego

W środę po południu euro umacniało się do złotego o ok. 0,06 proc. do 4,71 zł. Złoty 0,5 proc. zyskiwał do dolara, który był wyceniany na 4,31 zł, a także do franka szwajcarskiego (0,2 proc.), który kosztował ponad 4,71 zł.

W środę rano euro kosztowało 4,70 zł, dolar 4,33 zł, a frank 4,72 zł.