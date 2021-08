W Stalowej Woli powstanie park inwestycyjny

28 sierpnia w Stalowej Woli Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, dzięki której utworzony zostanie obszar Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli.

Stalowa Wola stworzy park inwestycyjny.

Stalowa Wola stworzy park inwestycyjny

Celem ustawy jest wprowadzenie możliwości dokonywania zamiany nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów z nimi sąsiadujących na lasy, grunty i inne nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo uzasadnionych potrzebami i celami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych. Zamiana nieruchomości byłaby możliwa w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Dzięki ustawie Stalowa Wola oraz Jaworzno wzbogacą się o nowe tereny inwestycyjne, odpowiednio o 1000 i prawie 300 hektarów.

– Stalowa Wola powstała z marzeń o tym, że Polska i Polacy potrafią. To marzenie spełniło się na tej ziemi 84 lata temu i dzisiaj stanęliśmy przed nową, wielką szansą stworzenia strategicznego parku przemysłowego, dedykowanego dla innowacyjnych rozwiązań gospodarczych, dla nowoczesnych rozwiązań energetycznych, elektromobilności, tych, które mogą zupełnie odmienić naszą gospodarkę lokalną – mówił Lucjusz Nadeberżny, prezydent Stalowej Woli.

Stalowa Wola, stalowi ludzie

Jak podkreślił, Stalowa Wola nie jest miastem przypadkowym, bo jest ośrodkiem, który został zaprojektowany i wybrany na miejsce realizacji ambitnych przedsięwzięć gospodarczych, dlatego że ma potencjał do tego, żeby realizować najważniejsze cele gospodarcze dla państwa.

– Bliskość rzeki, bliskość sieci energetycznych, ale coś najważniejszego, coś niematerialnego, to są ludzie o stalowym charakterze, to są ludzie, którzy tutaj przybyli, aby to miasto stworzyć, wybudować, a dzisiaj również kształtują jego charakter, jego codzienne funkcjonowanie – podkreślił prezydent Stalowej Woli. Zapewnił też, że realizacja ustawy będzie odbywała się zgodnie z dialogiem i w porozumieniu ze środowiskiem Lasów Państwowych, z mądrym współdziałaniem i poszanowaniem środowiska.

– Ustawa jest dedykowana tylko dwóm miejscom w Polsce, konkretnym działkom, oznaczonym w załączniku; jest ustawą absolutnie incydentalną – mówił Prezydent Andrzej Duda w Stalowej Woli po podpisaniu ustawy. Zaznaczył, że nowe prawo daje olbrzymie możliwości rozwojowe Stalowej Woli i Jaworznu.

Odbudować przemysłowe znaczenie Stalowej Woli

Prezydent RP zaznaczył, że nigdy nie zgodziłby się na „ogólny mechanizm pozwalający przeznaczać grunty leśne, należące do Lasów Państwowych, w obszary gospodarcze, ot tak po prostu”.

– Zawsze chroniłem Lasy Państwowe, zawsze uważałem, że Polskie lasy muszą pozostać dobrem społecznym, muszą być tymi miejscami, w których korzysta się z ich walorów, walorów wypoczynkowych, walorów zdrowotnych, wszystkich, które są potrzebne. Ale jest jeszcze coś takiego co się nazywa proporcjonalnością, a mianowicie w każdej sytuacji trzeba wyważyć dobra, wziąć jedno dobro, wziąć drugie dobro i ocenić, które z nich ma w danym konkretnym przypadku ważniejsze znaczenie – mówił Andrzej Duda, Prezydent RP.

– Tutaj, w Stalowej Woli i Jaworznie, mamy do czynienia ze szczególnym przypadkiem – dodał Prezydent, podkreślając konieczność odbudowy przemysłowej tych terenów.

Według głowy państwa, podpisany akt prawny jest przejściem od Centralnego Okręgu Przemysłowego, od tamtej wielkiej idei zrealizowanej w bardzo szybkim, krótkim czasie, z wielką determinacją ku ogromnemu pożytkowi Polski – do dzisiaj, do nowoczesnej gospodarki.

Zbudować nowy COP

– Właśnie ta ustawa stwarza dziś Panu Prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu i jego współpracownikom, którzy odpowiadają za sprawy miasta, niespotykaną rzeczywiście od tamtego czasu szansę dokonania skoku rozwojowego w dziejach Stalowej Woli. Od jej powstania jest to – można powiedzieć – kolejny stopień, kolejny szczebel, możliwość rozwinięcia tu najnowocześniejszego przemysłu. Panie Prezydencie, nie mógłbym Pana i Pana Prezydenta Jaworzna w tym procesie nie wspomóc – mówił Prezydent Andrzej Duda.

Działki, które są dedykowane inwestorom, należą do Lasów Państwowych, ale są to tereny poprzemysłowe. W przypadku Stalowej Woli są to obszary, które były kiedyś w gestii Huty Stalowa Wola i były wykorzystywane na potrzeby przemysłowe.

– Lasy Państwowe nie powinny być stratne na całym tym procesie. Wręcz przeciwnie – być może będzie tak, że będą miały grunty znacznie bardziej sprzyjające rozwojowi gospodarki leśnej niż to, czym dysponowały na tych obszarach do tej pory. A przede wszystkim – co dla mnie najważniejsze i co ma właśnie fundamentalne znaczenie z punktu widzenia proporcjonalności całego tego rozwiązania – ludzie będą mieli pracę w obydwu miejscach. To w perspektywie kilkanaście tysięcy miejsc pracy. Bardzo często z całą pewnością w bardzo nowoczesnych zakładach stanowiących w tej chwili absolutną awangardę, jeżeli chodzi o przemysł światowy – podkreślił Prezydent Polski.