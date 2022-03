W weekend sześć banków zapowiedziało przerwy techniczne

Podczas zbliżającego się weekendu sześć banków zapowiedziało przerwy techniczne: Bank Pekao, mBank, BNP Paribas, Alior Bank, Getin Bank i Citi Handlowy - podaje w piątek Bankier.pl. Oprócz utrudnionego dostępu do kont wystąpią także problemy z płatnościami Blikiem.

Autor: PAP

Data: 25-03-2022, 13:45

W weekend użytkownicy usług bankowych muszą się liczyć z utrudnieniami/ fot. Unsplash

Jak donosi portal Bankier.pl, najszerszy zakres utrudnień przedstawił Bank Pekao. W nocy z soboty na niedzielę (26/27 marca) od godz. 23.45 do 1.30 nie będzie można skorzystać z e-dokumentów oraz usług: Qlips, MojeID i profilu zaufanego.

W niedzielę od godz. 20.00 do północy klienci banku będą mieli trudności ze złożeniem wniosku o "Pożyczkę Klik Gotówkę". Z kolei z niedzieli na poniedziałek od godz. 1 do 4.30 nie będzie można zalogować się do aplikacji PeoPay, Pekao24Makler oraz platformy eTrader Pekao. Niemożliwe będą także płatności kartami debetowymi.

Bez dostępu do bankowości internetowej i mobilnej, płatności Blikiem i kartami będą w ten weekend klienci Citi Handlowego. Prace serwisowe potrwają od godz. 22 w piątek (25 marca) do godz. 6.00 w sobotę (26 marca).

W Alior Banku prace serwisowe będą przeprowadzone w sobotę (26 marca) od godz. 8 do 12. Choć, jak informują przedstawiciele banku, podczas przerwy mają być dostępne transakcje kartowe oraz wypłaty z bankomatów, to w jej trakcie nie będzie działał system inwestycyjny - podaje Bankier.pl.