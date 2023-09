25 osób znajdzie zatrudnienie w nowym zakładzie odzysku odpadów spożywczych ReFood w Mszczonowie (pow. żyrardowski, woj. mazowieckie) - poinformowała w czwartek firma. Dodano, że koszt inwestycji jednego z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie to ponad 9 mln euro.

W zakładzie recyklingu odpadów spożywczych znajdzie zatrudnienie 25 osób /fot. Unsplash

Odpady spożywcze na biomasę

Celem nowego zakładu jest przetworzenie odpadów spożywczych na biomasę, która zostanie wykorzystana do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz do produkcji bionawozów - przekazała firma w czwartek. "Ten proces redukuje wydobycie paliw kopalnych, obniża emisję CO2 do atmosfery i zmniejsza ilość odpadów składowanych na wysypiskach śmieci" - wskazano w informacji.

Dodano, że inwestycja w Mszczonowie rozpoczęła się w 2019 r., a jej koszt to ponad 9 mln euro.

Całą 25-osobową załogę zakładu będą stanowić mieszkańcy Mszczonowa i okolic. Ta inicjatywa wspiera lokalną gospodarkę i przyczynia się do rozwoju technologicznego branży w regionie - zaznaczono.

Jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie

Zgodnie z informacją możliwości produkcyjne nowego zakładu pozwalają na ograniczenie emisji do atmosfery nawet 14 tys. ton CO2 i wyprodukowanie energii cieplnej, którą można by ogrzać prawie 5 tys. gospodarstw domowych przez rok.

Podkreślono, że inwestycja w Mszczonowie to jeden z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania i odzysku odpadów spożywczych w Europie.

Spółka ReFood, będąca częścią Grupy SARIA, specjalizuje się w przetwarzaniu odpadów spożywczych, które dzięki procesowi odzysku wracają na rynek w postaci zrównoważonej zielonej energii elektrycznej i cieplnej, bionawozów oraz biokomponentów do paliw. Firma posiada ponad 50 zakładów przetwarzających odpady spożywcze w biomasę oraz 13 biogazowni. Prowadzi swoją działalność na rynkach Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii i Holandii.