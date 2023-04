Liczymy, że miesiąc do miesiąca inflacja będzie spadała mniej więcej o 1 proc. i już w wakacje poważnie odczujemy jej spadek - powiedział we wtorek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podczas konferencji prasowej w siedzibie PiS w Łodzi.

Waldemar Buda: W wakacje poważnie odczujemy spadek inflacji; fot. PAP/Marian Zubrzycki

Inflacja: wakacje 2023

"Prawdopodobnie po marcu będą odczyty wskazujące, że inflacja spada. Liczymy, że miesiąc do miesiąca ona będzie spadała mniej więcej o 1 proc. Dobrze by było, gdyby rok zakończył się jednocyfrową inflacją. Już w wakacje poważnie odczujemy spadek inflacji" - powiedział Waldemar Buda we wtorek na konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi.

Szef MRiT przypomniał, że obecna bardzo wysoka inflacja wynika z konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę. Wskazał zarazem na działania osłonowe rządu, m.in. obniżkę VAT na podstawowe produkty spożywcze oraz akcyzy "na ciepło, na gaz, na paliwa". "To doprowadziło do łagodzenia skutków inflacji" - ocenił.

"Dzisiaj raty kredytu kilku milionów osób są niższe nie dlatego, że myśmy obniżyli te stopy procentowe, ale znaleźliśmy inny "guzik" w postaci wakacji kredytowych. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której rata wzrosła o 120 proc., a my nie mamy nic do zaproponowania" - wyjaśnił Buda, nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi polityków opozycji.

Minister rozwoju przyznał, że rząd dostrzega kryzysową sytuację, ale - jak zaznaczył - jednocześnie szuka sposobów na jej złagodzenie.