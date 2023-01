Wartość eksportu w listopadzie ub.r. wyniosła ponad 30,2 mld euro i była wyższa o 5,3 proc. w stosunku do października - wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej. Dodano, że wielkość eksportu w grudniu będzie - ze względów sezonowych - znacząco niższa od notowanej w listopadzie.

Wartość eksportu w listopadzie była wyższa od październikowego o ponad 5 proc. /fot. Shutterstock

Wyniki eksportowe z listopada 2022

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) przekazała w poniedziałek, że "dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w listopadzie 2022 roku wyniósł 30 205 mln euro".

Dodano, że szacowany wynik na poziomie ponad 30,2 mld euro, wskazuje wzrost w stosunku do wartości notowanych w październiku o 5,3 proc. W stosunku zaś do wielkości notowanych przed rokiem, to jest wzrost o 21 proc.

Wielkość eksportu w grudniu będzie, ze względów sezonowych, znacząco niższa od notowanej w listopadzie. Listopad zazwyczaj przynosi utrzymanie, a często nawet zwiększenie wysokiej aktywności eksportowej. Trwa wszak szczyt zaopatrywania handlu w towary przeznaczone do sprzedaży w okresie jesienno-zimowym, a w tym również w towary potrzebne w okresie świąt i nowego roku - wskazała Izba.

Czynniki wzrostu eksportu w listopadzie

Zdaniem KIG nieco słabsze od zakładanych wyniki za październik mogą świadczyć o tym, że stało się ze względu na pewne opóźnienia części wysyłek towarów, co odbiło się w listopadzie. "Prawdopodobnie listopadowy wzrost sprzedaży eksportowej wynosząc 5,3 proc. okazał się nieco mniejszy od notowanego przed rokiem, stąd w roku bieżącym roczna dynamika sprzedaży w listopadzie uległa obniżeniu do 21 proc. z 23,7 proc. w październiku" - dodano.

Izba wskazała, że złoty w listopadzie umocnił się do euro o 2,31 proc. w stosunku do października (4,6977 zł). Równocześnie polska waluta była wobec euro o 1 proc. słabsza niż w analogicznym okresie 2021 r. W październiku złoty był słabszy niż przed rokiem o 4,6 proc.

"Większe w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku dolara. W listopadzie złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 5,54 proc. do 4,6226. Listopadowa wycena okazała się jednak wciąż wyraźnie słabsza niż przed rokiem - o aż 13,4 proc., w październiku złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 23,6 proc." - dodano.

KIG przywołała ponadto dane Narodowego Banku Polskiego, według których w pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 roku eksport wyniósł 263 122 mln euro i okazał się o 22,2 proc. większy niż w 2021 r. Z kolei według GUS, eksport w okresie styczeń-październik 2022 r. wyniósł 283 700 mln euro i był wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r. o 20,6 proc.

Zapowiada się dobry eksport w całym roku 2022

Perspektywy roku 2022 w zakresie możliwego do wypracowania eksportu w początku tegoż roku prezentowały się bardzo dobrze. Wysokie w zakresie zrealizowanych obrotów okazało się też otwarcie roku. Rekordowo wysoka była wtedy dynamika zamówień. Atak Rosji na Ukrainę mocno wpłynął na procesy gospodarcze w tym na wielkość sprzedaży eksportowej. W pierwszej kolejności bardzo głębokiej redukcji uległa sprzedaż na trzy ważne dla nas rynki (Ukraina, Białoruś, Rosja). Widoczne okazały się też perturbacje związane z zaburzeniami w łańcuchach dostaw - dotykając naszej wymiany z kluczowymi dla nas rynkami - wskazano.

Izba dodała, że dla roku 2022 - zwłaszcza jego drugiej połowy - można wskazać czynniki, które dodatkowo - ponad to, co było kalkulowane do niedawna - sprzyjały polskiej sprzedaży eksportowej.

"Wciąż dobrze prezentowała się (mimo korekty), dynamika zamówień w przemyśle - w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Umożliwiło to utrzymanie podwyższonej dynamik eksportu" - podkreślono.