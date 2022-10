We wtorek po południu gaz tańszy o ponad 13 proc.

Autor: PAP

Data: 18-10-2022, 18:43

We wtorek ok. godz. 17.45 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w dostawach na listopad taniał o ponad 13 proc. do 111 euro za MWh. Spadała też cena gazu w kontraktach grudniowych do ok. 141 euro za MWh.

We wtorek po południu gaz tańszy o ponad 13 proc. /fot. Unsplash