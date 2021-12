We wtorek Polski Dzień na Expo w Dubaju

Koncerty chopinowskie, muzyka popularna, spotkania biznesowe, biało-czerwone barwy, warsztaty m.in. z rękodzieła, a także oficjalne spotkania polskiej delegacji rządowej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich – m.in. tak wyglądać będzie Polski Dzień na Expo w Dubaju.

We wtorek Polski Dzień na Expo w Dubaju /fot. Shutterstock

"We wtorek całe Expo będzie rozświetlone barwami narodowymi Polski. Biało-czerwona flaga będzie widoczna praktycznie w każdym zakątku Wystawy Światowej" - powiedział PAP Komisarz Generalny sekcji polskiej EXPO 2020 Dubai Adrian Malinowski.

Polska pokarze co najlepsze

Dodał, że ma być pokazane wszystko co najlepsze, zarówno z kultury wysokiej - poprze koncerty chopinowskie - jak i różnego rodzaju występy artystyczne, które odbywać się będą w polskim pawilonie lub w jego obrębie, a także na największej scenie Expo, czyli Dubai Millenium Amphiteatre.

"Tam będziemy mieć wieczorny koncert, który będzie prezentować naszą kulturę poprzez muzykę popularną, ale w bardzo miłym i przyjemnym w odbiorze ujęciu. Koncert nawiązywać będzie do polskiej opowieści na Expo. Będą artyści z Polski jak i z zagranicy. Nawiążemy też do hasła Expo Connecting Minds and Creating the Future. W koncercie weźmie również udział artysta ze strony gospodarzy Wystawy Światowej" - przekazał Malinowski.

Komisarz dodał, że przez cały dzień na Expo będą odbywały się różnego rodzaju inicjatywy, także te, które prezentować mają nasz kraj w ujęciu gospodarczym.

Polski dzień na Expo

"Polski Dzień będzie też oficjalnie celebrowany w głównym punkcie Expo, czyli pod kopułą Al Wasl. Tam zostanie wciągnięta na maszt polska flaga i odśpiewany będzie hymn. To właśnie w tym miejscu spotkają się oficjalnie delegacje rządowe z Polski i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich" - wyjaśnił Komisarz Generalny.

Dodał, że w polskim pawilonie odbywać się będą warsztaty i występy tak dla dzieci jak i dorosłych pokazujące polską technologię, kulturę. "Odbędą się również warsztaty rękodzieła przy użyciu ceramiki. Będziemy pokazywać naszą biegłość w tej sztuce we współpracy z Bolesławcem" - podsumował Malinowski.

W niedzielę informowano, że od 1 października, czyli początku Wystawy Światowej w Dubaju, polski pawilon odwiedziło 335 tys. osób.