Przedstawiciele Konfederacji oświadczyli w poniedziałek w Sejmie, że tej zimy nawet połowie odbiorców indywidualnych w Polsce może zabraknąć węgla, a niedobór tego surowca nie jest wynikiem działań zbrojnych w Ukrainie, a braku przygotowań ze strony rządu.

Węgla może zabraknąć połowie odbiorców indywidualnych w Polsce /fot. PTWP

Wiemy już, że w tym roku może zabraknąć od 3 do 4 milionów ton węgla - to około połowa zapotrzebowania indywidualnych odbiorców, czyli wszystkich tych, którzy ogrzewają własne domostwa węglem

Tymczasem - zdaniem posła - zarządzanie przez rząd aktywami państwowymi i spółkami energetycznymi czy węglowymi to "festiwal karuzeli zmian kadrowych, polegający na tym, że jeden polityk PiS z drugim politykiem PiS prześcigają się, kto czyich ludzi szybciej wymieni". Dodał, że kryzys węglowy, może być przez premiera Mateusza Morawieckiego wykorzystywany "do pozbycia się niewygodnych ludzi wicepremiera Jacka Sasina", a dobro Polaków "stoi po prostu na ostatnim miejscu".

Premier radzi Polakom, by już teraz zaczęli ocieplać domy - jest to rada bardzo bezczelna, w zasadzie nieprzystająca do potrzeb Polaków, z których większość po porostu nie była przygotowana na sytuację, w której nie tylko węgiel będzie tak drogi, ale po prostu może go zabraknąć

- mówił Kulesza.