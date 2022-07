Węgry podnoszą podatki dla małych firm. Przedsiębiorcy protestują

Autor: PAP (op. AT)

Data: 12-07-2022, 13:16

W poniedziałek rząd Orbana złożył poprawki do parlamentu, radykalnie zaostrzające warunki korzystania przez małe firmy z uproszczonego systemu podatkowego. W proteście około tysiąca manifestantów zablokowało we wtorek most w centrum Budapesztu.

Węgry podnoszą podatki dla małych firm. fot. PAP/EPA

Demonstracja miała miejsce podczas obrad parlamentu nad rządową poprawką, zmieniającą przepisy w sprawie wysokości opodatkowania dla przedsiębiorstw. Protestujący początkowo zebrali się na głównym placu przed parlamentem, a następnie przemaszerowali na pobliski most nad Dunajem, blokując ruch w obu kierunkach. Trasa była nieprzejezdna przez około godzinę.

W poniedziałek rząd Orbana złożył poprawki do parlamentu, radykalnie zaostrzające warunki korzystania przez małe firmy z uproszczonego systemu podatkowego. Według rządu dotychczasowe przepisy były nadużywane przez wiele przedsiębiorstw próbujących ograniczać własne koszty.

Dlaczego Węgry podnoszą podatki?

"Możliwe, że przy wyższej stawce podatku moja dalsza działalność gospodarcza stanie się nieopłacalna. To zagrozi bytowi mojemu i całej mojej rodziny" - oceniła jedna z manifestantek, cytowana przez agencję.

Premier Orban stoi przed najtrudniejszym wyzwaniem od czasu objęcia władzy w 2010 roku. Inflacja jest najwyższa od dwóch dekad, kurs forinta rekordowo niski, a wypłata funduszy z Unii Europejskiej zagrożona z powodu zarzutów pod adresem Węgier o łamanie zasad praworządności. Wtorkowe protesty to pierwsze poważne niepokoje społeczne od czasu kolejnego zwycięstwa partii Fidesz w wyborach parlamentarnych na początku kwietnia - czytamy w komunikacie agencji Reutera.

Nowa regulacja ma wejść w życie we wrześniu pod warunkiem zatwierdzenia przez parlament.