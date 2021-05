WEI: Lockdown kosztował nas 56 mld zł

Warsaw Enterprise Institute monitorował straty w gospodarce spowodowane kolejnymi lockdownami. Licznik Strat Lockdownowych wyniósł 56 mld zł.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 31-05-2021, 10:47

fot. PTWP

Jak podaje jednak WEI, jest to wyliczenie czysto statystyczne, które z natury nie może uwzględnić dramatów związanych z bankructwami małych biznesów, czy zwolnieniami.

- Niepoliczalne są także szkody, jakie wyrządzono procesowi legislacyjnemu - już przed pandemią był rozchwiany, na czym cierpiała jakość przepisów, a pandemia skłoniła polityków do jeszcze większej instrumentalizacji prawa i wprowadziła dodatkową niepewność i nieprzewidywalność. Dzisiaj biznesy z branż gastronomicznej, rozrywkowej, czy fitness muszą mierzyć się z wyższymi kosztami kredytowania - banki uznają je za przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka. To ryzyko to obawa o wprowadzenie kolejnego lockdownu, gdy być może jesienią tego roku pojawi się czwarta fala zakażeń - informuje w przesłanym komunikacie WEI.



Warsaw Enterprise Institute stoi na stanowisku, że lockdown jest polityką błędną i szkodliwą i w przyszłości należy jej pryncypialnie unikać. Jednocześnie należy budować odporność systemu ochrony zdrowia na sytuacje kryzysowe, co wiąże się z głęboką reformą jego funkcjonowania.