Wiceminister: Pandemia bardzo negatywnie odbiła się na turystyce

Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju, pracy i technologii powiedział w piątek w Kielcach, że pandemia bardzo negatywnie odbiła się na turystyce.

Autor: PAP

Data: 06-08-2021, 16:41

Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju, pracy i technologii powiedział w piątek w Kielcach, że pandemia bardzo negatywnie odbiła się na turystyce. fot. MRPiT

Wiceminister: Pandemia bardzo negatywnie odbiła się na turystyce

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii wziął udział w Kielcach w spotkaniu, które było poświęcone możliwości współpracy pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich.

Gut-Mostowy zaznaczył, że pandemia bardzo negatywnie odbiła się na turystyce, a duży wpływ na funkcjonowanie turystyki w najbliższych miesiącach będzie miała liczba wykonywanych szczepień w całym kraju.

"Jako ministerstwo odpowiedzialne za gospodarkę i turystykę staramy się cały czas dawać takie argumenty, by minimalizować te negatywne skutki dla branży turystycznej. Nie ma dla niej nic ważniejszego niż to, by zachorowalność i rozwój pandemii w najbliższych miesiącach przebiegał jak najsłabiej. Korelacja pomiędzy stopniem zaszczepionych, a stopniem rozwoju pandemii jest niezaprzeczalna" - podkreślił wiceminister. Dodał, że w Krajowym Planie Odbudowy zarezerwowano około 300 mln euro na restrukturyzację i dywersyfikację firm z branży turystycznej.

"Te przedsiębiorstwa, które będą chciały poszerzyć swoją działalność, lub zmienić jej profil będą mogły pozyskać dofinansowanie na ten cel. Ewentualne obostrzenia, jakie mogą pojawić się w przyszłości, będą miały zapewne charakter lokalny" - podkreślił wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Świętokrzyskie promuje markę Góry Świętokrzyskie

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik powiedziała podczas spotkania, że samorząd województwa chce wypromować markę turystyczną pod nazwą "Góry Świętokrzyskie". "Chcemy złożyć wniosek w tej sprawie, aby Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, a także Regionalna Organizacja Turystyczna i wszystkie gminy, które mają do zaoferowania ciekawe atrakcje, zacieśniły ze sobą współpracę celem rozwoju branży turystycznej w regionie" - podkreśliła Janik.

Gut-Mostowy poinformował, że w okresie po pandemii krajowy ruch turystyczny stanowi 60-70 procent wszystkich wyjazdów Polaków. Zaznaczył, że to duża szansa dla regionów, w tym województwa świętokrzyskiego.

"Powstanie marki +Góry Świętokrzyskie+ może stać się motorem napędowym dla rozwoju ruchu turystycznego w całym województwie. To bardzo dobry pomysł. To także doskonała okazja do tego, aby przyciągnąć turystów do całego regionu, także do uzdrowisk czy licznych zabytków regionu. Ten pomysł będzie miał duże wsparcie w Polskiej Organizacji Turystycznej, jak również w ministerstwie rozwoju, pracy i technologii" - zapewnił pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki.

Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marcin Rożycki mówił podczas spotkania o znaczeniu regionalnych organizacji turystycznych. "Skupiają one zarówno samorządowców, jak i przedsiębiorców działających w branży turystycznej. Synergia w tej pracy jest wyjątkowo ważna, by polska turystyka mogła się prężnie rozwijać" - powiedział Różycki.

Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny oraz przewodniczący Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich poinformował, że organizacja w ramach II edycji konkursu Polska Marka Turystyczna złoży wniosek o utworzenie marki turystycznej obejmującej największe atrakcje regionu skupione wokół Gór Świętokrzyskich.

"Skupiamy 11 gmin leżących w samym sercu Gór Świętokrzyskich. Wszyscy wspólnie pracujemy nad rozwojem turystyki w regionie. Od pewnego czasu rozszerzyliśmy naszą współpracę na przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Podczas opracowywania strategii rozwoju tego obszaru doszliśmy do wniosku, że najbardziej wartościowym obszarem są Góry Świętokrzyskie" - powiedział Kopacz.