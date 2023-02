Tempo wzrostu cen żywności spadnie - przewiduje wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Cena żywności na pewno nie będzie rosła jak przez ostatni rok - dodaje.

Zdaniem wicepremiera Kowalczyka w tym ceny żywności będą spadać. / fot. PAP/Tomasz Gzell

Co dalej z cenami żywności?

Szef Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zapytany w piątek w TVN24 o to, czy zostanie utrzymany zerowy VAT na żywność i jeśli tak, to do kiedy.

"W tej chwili jest decyzja na pół roku. (...) A potem to zobaczymy, jaka będzie cena żywności. Jeśli cena żywności całkowicie przestanie rosnąć, a może - daj Boże - jeszcze maleć, to wtedy VAT można przywrócić" - powiedział Kowalczyk.

Dopytywany, jakie są jego przewidywania w sprawie cen żywności, odparł: "Myślę, że tempo wzrostu cen żywności spadnie". "Nie przewiduję, że może cena żywności spadnie, ale na pewno nie będzie rosła tak, jak to przez ostatni rok" - dodał.

Rząd zdecydował, że stawka VAT na żywność na poziomie 0 proc. zostanie utrzymana do 30 czerwca 2023 r. Na początku grudnia ub.r. minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie "zerowej" stawki VAT na żywność.