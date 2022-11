Skoro opozycja ma tyle głosów, by odwołać pojedynczego ministra - odwołajmy premiera - powiedział wiceprezes PSL Dariusz Klimczak, pytany o nieobecność podczas konferencji liderów KO Borysa Budki i Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego ws. odwołania ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Wiceprezes PSL chce odwołania premiera. / fot. PAP/Leszek Szymański

Opozycja chce odwołania Ziobry

Jak zadeklarował na wspólnej konferencji z Lewicą szef klubu KO Borys Budka, "zgodnie z zapowiedzią składamy wniosek o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z zajmowanej funkcji". Dodał, że pod wnioskiem podpisali się też m.in. szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, szefowa koła Polska 2050 Hanna Gill-Piątek, a wniosek popiera też PSL.

Wiceprezes PSL chce odwołania premiera

Wiceprezes PSL odniósł się do nieobecności ludowców podczas konferencji liderów KO i Lewicy. "Uważamy, że jeżeli po stronie opozycji mamy tyle, żeby odwoływać pojedynczych ministrów, to powinniśmy odwołać premiera i cały rząd" - powiedział PAP. "Oczywiście zagłosujemy za odwołaniem pana ministra Ziobry" - zadeklarował.

Poseł PSL Krzysztof Paszyk zadeklarował, że "zarówno Platforma Obywatelska, jak i Lewica są inicjatorami tego wotum, więc dlatego wyszli na konferencje, natomiast nasze poparcie niezmiennie dla tego pomysłu jest i będzie".

Opozycja zapowiadała złożenie takiego wniosku w zeszłym tygodniu. Mówił o tym m.in. lider PO Donald Tusk. "Odwołajmy go wspólnie. No bo co jest ważniejsze? Te ponad 300 mld zł dla Polski, czy stołek dla ministra Ziobro? Nie ma żadnego problemu. Złożymy wniosek o wotum nieufności dla ministra Ziobry przed najbliższym posiedzeniem Sejmu i pomożemy wam odwołać tego człowieka, też w waszym interesie, bo jeśli Polska dostanie te nam należne pieniądze, to wszystkim będzie lepiej, także sympatykom partii rządzącej" - przekonywał Tusk w ubiegły czwartek.

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża członkom Rady Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231), na wniosek zgłoszony przez co najmniej 69 posłów.