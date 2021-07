Wiele firm jest winnych mniej oczywistych form greenwashingu

Znane są przypadki koncernów, które w bardzo cyniczny sposób podejmują zobowiązania i działania mające na celu zmniejszenie ich śladu węglowego – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Kacper Nosarzewski, partner w firmie foresightowej 4CF.

Kacper Nosarzewski, partner w firmie foresightowej 4CF. Fot. materiały prasowe

Różne badania pokazują, że greenwashing jest zjawiskiem powszechnym.

W Polsce i na całym świecie projekty CSR-owe, które są wyróżniane nagrodami, nieraz albo nie adresują prawdziwych problemów, albo robią to w sposób kompletnie nieproporcjonalny do negatywnych kosztów zewnętrznych działania przedsiębiorstwa.

– Greenwashing, nazywany też "ekościemą" lub "zielonym kłamstwem", polega na rozbieżności pomiędzy deklaracjami ekologicznymi organizacji, a ich rzeczywistymi działaniami na rzecz środowiska. Greenwashing sugeruje, że organizacje próbują czerpać korzyści z zielonego pozycjonowania, nie zachowując się przy tym wystarczająco “zielono” – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Kacper Nosarzewski, partner w firmie foresightowej 4CF.

– Z pewnością nie możemy wrzucać wszystkich firm i ich działań środowiskowych do jednego worka. Jest bowiem wiele przedsiębiorstw, które w rzetelny sposób podchodzą do problemów środowiskowych, są w pełni świadome ich skutków dla Ziemi, ludzi, konsumentów i wprost ich samych, a ochrona środowiska jest wręcz znaczącą częścią ich działań biznesowych i przychodów. Zatem w interesie ich samych jest dążenie do zeroemisyjności – tłumaczy.

– Z drugiej strony znane są przypadki koncernów, które w bardzo cyniczny sposób podejmują zobowiązania i działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu i zmniejszenie ich śladu węglowego, a jednocześnie prowadzą szeroko zakrojone akcje mające na celu ograniczenie działań rządów na rzecz powstrzymania zmian klimatu – dodaje.

Lubimy produkty przyjazne dla środowiska

Kacper Nosarzewski podkreśla, że ze względu na rosnące problemy środowiskowe, a co za tym idzie świadomość społeczną, wielu interesariuszy jest bardziej świadomych kwestii związanych z ochroną środowiska.

– W ciągu ostatniej dekady inwestorzy, konsumenci, rządy i klienci wywierają coraz większą presję na firmy, aby ujawniały informacje na temat swoich działań w zakresie ochrony środowiska i oferowały produkty przyjazne dla środowiska – mówi ekspert.

– Ponadto badania pokazują, że inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) mogą pozytywnie wpływać na reputację firmy, intencje zakupowe i lojalność konsumentów. Niestety, w Polsce i na całym świecie projekty CSR-owe, które są wyróżniane nagrodami, nieraz albo nie adresują prawdziwych problemów, albo robią to w sposób kompletnie nieproporcjonalny do negatywnych kosztów zewnętrznych działania przedsiębiorstwa – zauważa.

– Badania Nielsen Media Research wykazały, że 66% światowych konsumentów jest skłonnych zapłacić więcej za produkty przyjazne środowisku. Gdy klienci ci postrzegają firmy jako odpowiedzialne społecznie, mogą być bardziej skłonni do zakupu produktów tych firm po wyższej cenie – tłumaczy.

– W obliczu rosnącego znaczenia CSR i zielonego marketingu, niektóre firmy dopuszczają się praktyki greenwashingu. Chyba jeden z najbardziej znamiennych przykładów tak poważnego greenwashing został zdemaskowany niedawno przez amerykańskich dziennikarzy. Firma, którą wzięli pod lupę, chwaliła się wiarygodnymi, konkretnymi, agresywnymi planami redukcji emisji i wsparciem konkretnych rozwiązań prawnych w tym kierunku – opowiada.

– Jak się jednak okazało, zarazem była cynicznym orędownikiem jednego z rozwiązań mającego na celu walkę ze zmianami klimatu tylko dlatego, że była świadoma niemożności jego wdrożenia ze względów politycznych czy ekonomicznych. Co więcej, jednocześnie prowadziła agresywny lobbing mający na celu redukcję planów rządu walki ze zmianami klimatu, zapobieżenie zakazowi stosowania toksycznych substancji chemicznych czy zablokowanie nowych regulacji dotyczących stosowania plastiku – dodaje.

Problem greenwashingu będzie narastał

– Różne badania pokazują, że greenwashing jest zjawiskiem powszechnym. Zielony marketing jest coraz bardziej popularny, a zdecydowana większość oświadczeń dotyczących ekologii jest myląca. Całkowite kłamstwa na temat wyników środowiskowych zdarzają się jednak sporadycznie, ale wiele firm jest winnych mniej oczywistych form greenwashingu, takich jak raportowanie zachowań przyjaznych dla środowiska w sposób uniemożliwiający ich weryfikację lub używanie pozornie obiektywnych zielonych etykiet.

Zdaniem eksperta można spodziewać się, że problem ten będzie narastał aż do czasu pełnego wdrożenia i kolejnych kroków pakietu taksonomicznego UE, w ramach którego napiętnowane są praktyki greenwashingowe.

– Sankcją dla firm, które na tym budują swoje przewagi oraz dla firm, których model biznesowy po prostu jest sprzeczny z zasadami zrównoważonego rozwoju lub szkodliwy dla klimatu, będzie odcięcie ich od finansowania: zarówno środków publicznych, jak i od środków prywatnych banków i funduszy inwestycyjnych – tłumaczy.

– Z uwagi na nierównomierny geograficznie rozkład negatywnych skutków ocieplenia klimatu i utraty bioróżnorodności, niekorzystne skutki prowadzenia biznesu, również w branży spożywczej, które tuszuje się greenwashingiem, dotykają mieszkańców najbiedniejszych części świata. Jak dotąd nie doczekali się oni większej uwagi polskich konsumentów. Ale w najbliższych latach może też zyskiwać na znaczeniu aspekt ludzki zrównoważonego rozwoju. Wówczas konsumenci zwrócą uwagę na to, czy produkty nie są naznaczone pracą niewolniczą lub wyzyskiem – prognozuje ekspert.

– Jak jednak wynika z przedstawionych kilka lat temu badań przeprowadzonych przez firmę badawczą Maison, istnieje na rynku grupa konsumentów, którzy wręcz czerpią swoistą satysfakcję z wyboru nieetycznych marek. Droga do sprawiedliwego biznesu wydaje się więc bardzo daleka, a greenwashing wydłuża ją jeszcze bardziej – podsumowuje Kacper Nosarzewski.