Po rozpoczęciu wojny z Ukrainą wiele dużych firm zobowiązało się do całkowitego lub w większości wycofania się z Rosji. Ale nie wszyscy dotrzymują obietnic.

Nestle, Heineken, Unilever, Mondelez i nie tylko. Te firmy nadal prowadzą interesy w Rosji; fot. PAP / EPA

Po rozpoczęciu rosyjskiej wojny z Ukrainą około 1000 firm obiecało opuszczenie atakującego kraju lub ograniczenie działalności do minimum. Jak to wygląda w praktyce?

Po wstrzymaniu sprzedaży marki rosyjski oddział Heinekena musiał wprowadzić nowe produkty lokalne, aby uniknąć bankructwa. Ponieważ "umyślne bankructwo" jest w Rosji przestępstwem, istniały obawy, że w przeciwnym razie menedżerowie zostaną postawieni przed sądem lub znacjonalizowani.

Profesor Jeffrey Sonnenfeld wraz ze swoim zespołem badawczym z Uniwersytetu Yale opracowują od początku agresji Rosji na Ukrainę listę firm, które nie zdecydowały się na wyjście z rosyjskiego rynku. Dokument określono mianem "listy wstydu". Ostatnia aktualizacja miała miejsce 10 lipca 2023 r. Na liście znajduje się około 1000 firm.

Lista wstydu - obietnice kontra realne wyjście z Rosji

Po rozpoczęciu rosyjskiej wojny z Ukrainą około 1000 firm obiecało opuszczenie atakującego kraju lub ograniczenie działalności do minimum. Od tego czasu zespół kierowany przez profesora z Yale, Jeffreya Sonnenfelda, prowadzi publiczną listę postępów – według nowych badań przeprowadzonych przez naukowców niektóre duże firmy łamią swoje obietnice. Tak wynika z wciąż aktualizowanej "Listy wstydu".



Na przykład niektóre duże firmy spożywcze obiecały oferować w Rosji tylko podstawowe produkty. Według CNN, Sonnenfeld i jego zespół w kraju towary dużych marek, takie jak lody, piwo i czekolada.

Nestle, Unilever, Heineken, Mondelez w Rosji

Na przykład, zgodnie z raportem CNN, Nestlé nadal sprzedaje karmę dla zwierząt i czekoladę w Rosji. Nestlé odnosi się do tego w publicznym oświadczeniu grupy, w którym stwierdza się między innymi, że "portfel w Rosji został znacznie zmniejszony, a środki ogłoszone w marcu ubiegłego roku zostały wdrożone".

Konkurent Unilever nadal oferuje lody i inne produkty konsumpcyjne w Rosji, według naukowców. Firma zobowiązała się dostarczać na ten rynek tylko "niezbędne" towary. Unilever odmówił komentarza dla CNN, powołując się na oświadczenie z lutego. W tym firma potępiła rosyjską wojnę agresywną, ale stwierdziła również, że wycofanie się z Rosji nie jest "łatwe", ponieważ majątek może spaść na rząd, a oni chcą chronić tamtejszych pracowników.

Uderzające jest to, że pozostałe firmy powołują się na problemy, z jakimi borykały się też inne marki, gdy chciały wycofać się z Rosji. Profesor Yale Sonnenfeld powiedział CNN, że inne duże firmy dokonały ogromnych odpisów, aby opuścić kraj. "Chodzi o to, aby zwiększyć niepokój", powiedział Sonnenfeld, aby ludność zaczęła "zadawać sobie pytanie, kto spowodował ich nieszczęście". Jako model odniósł się do ruchu dezinwestycji głównych zachodnich marek z Republiki Południowej Afryki pod koniec lat 80. w czasach apartheidu.

Browar Heineken nadal prowadzi w kraju siedem browarów zatrudniających około 1800 pracowników, czytamy w raporcie. Heineken stworzył nawet "szereg nowych marek”, rzekomo w celu przejęcia opuszczonych udziałów w rynku, zgodnie z oskarżeniem. Zapytany rzecznik Heinekena podkreślił, że są "zdecydowani opuścić Rosję". Z drugiej strony większość innych producentów żywności wymienionych w raporcie chce jedynie ograniczyć swój asortyment.

"Umyślne bankructwo" przestępstwem w Rosji

Po wstrzymaniu sprzedaży marki rosyjski oddział musiał wprowadzić nowe produkty lokalne, aby uniknąć bankructwa. Ponieważ "umyślne bankructwo" jest w Rosji przestępstwem, istniały obawy, że w przeciwnym razie menedżerowie zostaną postawieni przed sądem lub znacjonalizowani.

Siła bojkotu. Mondelez przekonał się o tym

Producent wyrobów cukierniczych i przekąsek Mondelez, który produkuje na przykład herbatniki Oreo, jest nadal aktywny w Rosji. Firma obiecała w marcu 2022 r. "Ograniczyć wszelką nieistotną działalność w Rosji" i zapewnić tylko "podstawowe oferty". Według CNN firma nadal zatrudnia tam 3000 osób i nie wykazuje "żadnych namacalnych oznak postępu w kierunku wyjścia". Została niedawno wpisana na ukraińską listę "Międzynarodowych sponsorów wojny", co wywołało spore zamieszanie i bojkot produktów firmy w Skandynawii.

W czerwcowym oświadczeniu Mondelez podał, że zaprzestał nowych inwestycji kapitałowych, wprowadzania nowych produktów i wydatków na media reklamowe w tym kraju. Plan zakłada, że do końca roku rosyjski biznes zostanie "usamodzielniony" z samowystarczalnym łańcuchem dostaw. Jednak nie zapowiedziano wyjścia z Rosji.

Lista wstydu naukowców z Yale

Ta lista jest stale aktualizowana. Jak zapewniają autorzy, pierwotnie była to lista firm, które „wycofały się” i „zostały”. Teraz jest podzielona według 5-stopniowej skali, która ocenia zaangażowanie firm w Rosji.

Ten podział to:

- firmy, które całkowicie wycofały się z Rosji

- firmy które wstrzymały działalność w Rosji

- firmy, które wstrzymują nowe inwestycje, zawieszają rozwój i działania marketingowe przy jednoczesnym istnieniu na rynku

- firmy, które zdecydowały się na ograniczenie bieżącej działalności

- firmy, które przeciwstawiają się żądaniom wycofania się lub ograniczenia działalności w Rosji.

Lista firm, które przeciwstawiają się żądaniom wycofania się lub ograniczenia działalności w Rosji

Według naukowców z Yale, 225 firm przeciwstawia się żądaniom wycofania się lub ograniczenia działalności w Rosji, kontynuując tam normalną działalność.

Są wśród nich m.in.: Agrana, tajski Charoen Pokphand Foods, Chipita, włoska Grupa Cremonini, Kotanyi, Lactalis, Perfetti Van Melle, Storck, Zentis.

Sieci handlowe / gastronomiczne, które nie chcą opuścić rynku rosyjskiego to np. Auchan, Alibaba, Cofix Coffee, pizzerie Sbarro czy TGI Fridays.

Firmy wstrzymujące inwestycje w Rosji

Kolejna sekcja (D) nazwana "Buying time" na liście to 179 firm, które wstrzymują nowe inwestycje, zawieszają rozwój i działania marketingowe przy jednoczesnym istnieniu na rynku.

Są tu m.in.: Bacardi (eksport jest kontynuowany), Barilla (wstrzymanie wszelkich nowych inwestycji i działań reklamowych; ograniczenie rosyjskiej produkcji do makaronu i pieczywa), Barry Callebaut (wstrzymanie inwestycji kapitałowych), Campari (kontynuuje sprzedaż w Rosji, ale wstrzymano nowe inwestycje), Cargill ("nieokreślone zmniejszanie nieistotnych operacji"), Heineken ("obiecują całkowite opuszczenie Rosji, ale nadal nie ogłoszono zbycia"), HiPP (zawieszenie inwestycji w Rosji, ale kontynuowanie istotnych operacji), Hochland (zawieszenie inwestycji, ale kontynuacja sprzedaży i działalności zakładu w Rosji), Japan Tobacco International (wstrzymano nowe inwestycje i działania marketingowe w Rosji​), Kraft Heinz (wstrzymał nowe inwestycje i eksport/import z Rosji), Mars (fabryki i sprzedaż działają w Rosji), Mondelez (ograniczenie nieokreślonych, innych niż istotne działań w Rosji), Nestle (wstrzymano nieistotny import / eksport do Rosji, wstrzymano wszelkie reklamy i zawieszono inwestycje kapitałowe), Phillip Morris (zatrzymano nowe inwestycje, wstrzymane działania marketingowe, anulowane wprowadzanie produktów na rynek), Procter & Gamble (nadal działa w Rosji, pomimo oświadczenia), Red Bull (wstrzymano nowe inwestycje), Ritter Sport (wstrzymano nowe inwestycje i reklamę), Unilever (wstrzymano import/eksport oraz wszelkie reklamy i inwestycje).

Wśród firm handlowych i gastronomicznych na wstrzymanie inwestycji zdecydowały się m.in.: Domino's Pizza (zawieszenie opłat licencyjnych i ograniczenie inwestycji, ale restauracje pozostają otwarte), Subway (wstrzymano nowe inwestycje/reklamę) czy Metro Group (zatrzymano inwestycje rozwojowe i ograniczono reklamy).

Lista wstydu. Ograniczenie działalności i inwestycji w Rosji

W kolejnej sekcji (C) znalazły się firmy (152), które zdecydowały się na ograniczenie bieżącej działalności. To - jak zaznaczają badacze z Yale - firmy, które ograniczają niektóre znaczące operacje biznesowe, ale kontynuują inne...

Są tu m.in.: Bonduelle (zmniejszona operacja w Rosji; jeszcze kilka miesięcy temu firma była w sekcji A), Coca-Cola (zawiesiła operacje, ale nadal obsługuje niektóre sieci gastronomiczne w Rosji), General Mills (zawiesił sprzedaż światowych marek), Hellenic Bottling Company (zawieszono niektóre operacje w Rosji), Ferrero (zawieszono nieistotną działalność gospodarczą), PepsiCo (zawiesza działalność w Rosji z wyjątkiem niezbędnych),

Wśród firm handlowych i gastronomicznych znalazł się tu Dunkin' Donuts.

Lista firm, które zawiesiły biznes w Rosji

W kolejnej sekcji B na liście znalazły się 503 firmy, które zawiesiły swoje biznesy w Rosji (działalność i/lub eksport). To – jak tłumaczą autorzy – firmy, które zawieszają operacje, zachowując jednocześnie otwartą opcję powrotu w przyszłości.

Wśród nich takie firmy FMCG i handlowe, jak: Arla, Brown-Forman, Budweiser Budvar, Danone, Diageo, Haribo, La Lorraine, Kerry Group, Woseba, McCormick, Pernod Ricard, Pivovary Staropramen, Podravka, Plzeňský Prazdroj, Rakovnický Pivovar

Firmy handlowe i gastro w tej części listy to m.in.: Amazon, Burger King, Papa Johns.

Tymczasem Żabka zakwalifikowała się jako "wstrzymujące zamówienia z Rosji i sprzedaż rosyjskich produktów".

Te firmy spożywcze wycofały się z Rosji

W sekcji A, która zawiera firmy całkowicie wstrzymujące rosyjskie zamówienia lub całkowicie wycofujące się z Rosji znalazło się 525 firm (jeszcze w styczniu było to "tylko" 341 firm). Wśród tych z branży spożywczej są m.in. AB InBev, Beam Suntory, Bakoma, British American Tobacco, Bunge, Carlsberg, Dr. Oetker, Espersen, Fazer, Fonterra, Goodvalley, Hortex, Jägermeister, Lindt-Sprungli, McCain Foods, Nemiroff, Orkla, Raisio, Tchibo, Zott.

Sieci handlowe i gastronomiczne, które całkowicie zamknęły swoje biznesy w Rosji to m.in. AmRest, Autogrill, Hard Rock Cafe, Ikea, Jysk, McDonald's, OBI, Starbucks, Grupa LPP.

Wśród firm handlowych, które zdecydowały się całkowicie usunąć ze sprzedaży rosyjskie produkty znalazły się m.in. Aldi, Asda, Dino Polska, Allegro, Edeka, Maxima, Morrisons, Waitrose, Rewe, Sainsbury's.