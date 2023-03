Czterech z pięciu największych światowych producentów żywności jest nadmiernie uzależnionych od sprzedaży niezdrowej żywności, mimo iż każdy z nich twierdzi, że aktywnie działa na rzecz poprawy zdrowotności swoich produktów – wynika z najnowszej analizy opublikowanej przez ekspercką grupę badawczą World Action on Salt, Sugar & Health (WASSH) i wspieranej przez inwestycyjną organizację pozarządową ShareAction.

Producenci żywności znajdują się pod presją, aby ich produkty były zdrowsze; fot. shutterstock.com

Najgorzej w badaniu wypadł Kraft-Heinz (82 proc. "niezdrowych" produktów w portfolio), a wyjątkiem był Danone, gdzie jedynie 35 proc. portfolio na badanych rynkach uznano za niezdrowe.

Producenci żywności znajdują się pod presją, aby ich produkty były zdrowsze. Jednak polegając wyłącznie na chęci i deklaracjach przemysłu i bez egzekwowania zapewnień firm przez rządy, jest mało prawdopodobne, że zobaczymy znaczącą zmianę.

Firmy spożywcze, które nie dostosują się do regulacji rządowych w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania społeczeństw na zdrowsze produkty, są narażone na ryzyko finansowe i ostatecznie stracą zaufanie inwestorów.

Koncerny spożywcze zwracają uwagę, że "obecnie nie ma jednej, globalnej definicji tego, co stanowi 'zdrową' żywność".

Niektóre składniki, w tym sól czy cukier, są obecne w produktach z powodów innych niż smak, takich jak bezpieczeństwo żywności lub oczekiwania sensoryczne konsumentów.

World Action on Salt, Sugar & Health (WASSH) i ShareAction wzywają obecnie wszystkich światowych producentów żywności do ujawnienia, jaką część ich sprzedaży można zaklasyfikować jako "zdrowszą" oraz do wyznaczenia celów w kwestii zwiększenia tych liczb i poprawy dostępu społeczeństwa do "zdrowszej" żywności.

Danone, Kellogg's, Kraft Heinz, Nestlé i Unilever po lupą WASSH

WASSH oceniło 2346 produktów sprzedawanych przez światowe koncerny spożywcze Danone, Kellogg's, Kraft Heinz, Nestlé i Unilever na trzech ich największych rynkach – Australii, Francji i Meksyku.

Produkty zostały ocenione przy użyciu trzech najpowszechniej stosowanych modeli ostrzegawczych na etykietach żywności, zatwierdzonych przez rządy — Health Star Rating (HSR), Nutri-Score i Warning Labels.

Najgorzej w badaniu wypadł Kraft-Heinz (82 proc. "niezdrowych" produktów w portfolio), a po nim Kellogg’s (72 proc.). W przypadku Unilevera 66 proc. portfolio na łącznie trzech badanych rynkach uznano za niezdrowe, a u Nestle – 62 proc. Wyjątkiem był Danone, gdzie ten odsetek stanowił 35 proc.

Spośród 2346 przeanalizowanych produktów krajem o najwyższym poziomie niezdrowych produktów wytwarzanych przez te pięć koncernów była Australia (65 proc.), następnie Francja (63 proc.) i Meksyk (60 proc.).

"Niezdrowe" produkty w portfolio firm na 3 rynkach

Politycy muszą włączyć się w procesy reformulacji żywności

- Poprawa wartości odżywczych żywności i napojów poprzez przeformułowanie receptur tak, aby zmniejszyć ilość soli, cukru i tłuszczów nasyconych jest zdecydowanie najważniejszą strategią, jaką każda firma spożywcza powinna przyjąć w celu poprawy zdrowia publicznego. Jednak polegając wyłącznie na chęci i deklaracjach przemysłu i bez egzekwowania zapewnień firm przez rządy, jest mało prawdopodobne, że zobaczymy znaczącą zmianę. Aby osiągnąć pozytywne efekty, rządy muszą włączyć się w działania w całym sektorze żywnościowym, włącznie z wprowadzeniem surowych przepisów obejmujących obowiązkowe cele w zakresie reformulacji – powiedziała cytowana w raporcie Mhairi Brown, kierująca projektami międzynarodowymi w World Action on Salt, Sugar & Health (WASSH).

Producenci żywności znajdują się pod presją, aby ich produkty były zdrowsze, ponieważ otyłość jest już problemem zdrowia publicznego nie tylko w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, ale także narasta w krajach rozwijających się. Według raportu sfinansowanego przez firmę farmaceutyczną specjalizującą się w produkcji insuliny i leków na cukrzycę Novo Nordisk, światowy wpływ ekonomiczny nadwagi wzrośnie ponad dwukrotnie od 2020 roku do 4,27 bilionów dolarów w 2035 r., ponieważ rozpowszechnienie tej choroby będzie nadal rosło.

"Niezdrowa" żywność niepokoi inwestorów. Kto może stracić?

Jak podano w raporcie WASSH, inwestorzy są coraz bardziej zaniepokojeni wpływem przepisów i regulacji, jeśli spożywczy giganci nie zmniejszą swojej zależności od sprzedaży "niezdrowych" produktów. Zatwierdzone przez rząd modele określające zdrowotność żywności i napojów są wykorzystywane przez organy regulacyjne do nakładania coraz surowszych ograniczeń na marketing "niezdrowych" produktów na całym świecie.

W Wielkiej Brytanii producenci tacy jak Premier Foods, AG Barr i Britvic ograniczają to ryzyko, ustalając dobrowolne cele, aby pomóc zwiększyć długoterminową sprzedaż zdrowszej żywności. Wobec braku obowiązkowych regulacji - ShareAction i WASSH wzywają wszystkich światowych producentów żywności do przyjęcia podobnych praktyk.

- Producenci żywności muszą być bardziej transparentni i ujawniać, jaką część ich sprzedaży można uznać za "zdrowszą". To ujawnienie musi być zgodne z sensownymi celami, aby zwiększyć odsetek sprzedaży pochodzącej ze zdrowszej żywności i napojów – powiedziała Holly Gabriel, kierowniczka kampanii ds. zdrowia konsumentów w ShareAction.

Dodała, że firmy spożywcze, które nie dostosują się do regulacji rządowych w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania społeczeństw na zdrowsze produkty, są narażone na ryzyko finansowe i ostatecznie stracą zaufanie udziałowców.

Już w lipcu 2022 r. ShareAction - globalna koalicja inwestorów zarządzających aktywami wartymi około 3 bilionów dolarów – skierowała pisma do Nestlé, Danone, Kellogg's i Kraft Heinz z okazji ich corocznych walnych zgromadzeń, wzywając do większej jawności i ambicji w zakresie profilu zdrowotnego ich produktów.

Czym jest "zdrowa żywność"? – pytają koncerny

Po zaprezentowaniu raportu na początku marca, Unilever wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że firma jest zaangażowana w zapewnianie konsumentom zdrowszych wyborów i określił wyniki ankiety jako niekompletne i wprowadzające w błąd, ponieważ opierały się na niewielkim podzbiorze portfolio ich produktów.

- Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie konsumentom zdrowszych wyborów, redukując sól, cukier i kalorie, jednocześnie wprowadzając zdrowsze warianty. W październiku 2022 r. wyznaczyliśmy zaktualizowane, rozciągające się cele żywieniowe dla naszego globalnego portfolio – podano w oświadczeniu.

Zaznaczono, że firma przeanalizowała globalne portfolio w odniesieniu do różnych lokalnych modeli informujących o składnikach odżywczych, które obejmuje ponad 40 000 produktów w 16 krajach, w tym w Brazylii, Meksyku i Francji. Wyniki pokazują szeroki zakres danych i zwracają uwagę na fundamentalną kwestię – że "obecnie nie ma jednej, globalnej definicji tego, co stanowi 'zdrową' żywność".

W podobnym tonie wypowiedział się Andrea Budelli, Global ESG Officer w Kraft Heinz, który zauważył, że nie ma jeszcze globalnego modelu oceny wartości odżywczych korzystnych w produktach spożywczych.

Sól w produktach spożywczych zapewnia nie tylko smak

- Uważamy, że wyniki niedawnego badania WASSH błędnie przedstawiają nasze wysiłki. W Kraft Heinz dbamy o zdrowie i odżywianie konsumentów. Nasza różnorodna oferta produktów została zaprojektowana tak, aby pasowała do każdego schematu żywieniowego, zapewniając jednocześnie różnorodne wybory, które odpowiadają różnym potrzebom i preferencjom związanym ze stylem życia – przyznał publicznie Andrea Budelli.

Dodał, że firma wyznaczyła kilka celów w zakresie redukcji soli i cukru. Budelli twierdzi, że Kraft Heinz pracuje nad poprawą zawartości składników odżywczych w swoim portfolio produktów poprzez inwestowanie w zrównoważone pozyskiwanie surowców, partnerstwo z naukowcami zajmującymi się żywieniem, innowacjami produktowymi i technologią.

- Inwestycje te pomagają nam radzić sobie z wyzwaniami technologicznymi, które pojawiają się podczas reformulacji produktów. Na przykład niektóre składniki, w tym sól, są obecne w produktach z powodów innych niż smak, takich jak bezpieczeństwo żywności lub oczekiwania sensoryczne konsumentów – dodaje.

Kris Bahner, rzecznik Kellogg's skomentował, że firma produkuje żywność roślinną, która zapewnia dobre samopoczucie. - Nadal uzupełniamy nasze portfolio produktami korzystnymi dla zdrowia – dodał.

Do wyników raportu nie odniosły się Nestle i Danone.