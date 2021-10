Wielu przedsiębiorców nadpłaci składkę ZUS

Po zmianie przepisów wielu przedsiębiorców nadpłaci składkę zdrowotną. Można ją będzie odzyskać dopiero w następnym roku – informuje "Rzeczpospolita”.

Autor: PAP

Data: 12-10-2021, 08:32

Polski Ład a ZUS

Zgodnie z Polskim Ładem prowadzący działalność mają płacić składkę zdrowotną od dochodu. Ale będą musieli odprowadzić ją też za miesiące, w których nic nie zarobili.

"Taki system rozliczenia spowoduje, że wielu przedsiębiorców będzie przez cały rok nadpłacać składkę, kredytując Skarb Państwa. Dotknie to zwłaszcza firm prowadzących działalność sezonową" - mówi na łamach "Rz" Artur Kowalski, doradca podatkowy, współwłaściciel kancelarii podatkowo-rachunkowej.

Nadpłaconą składkę będzie można odzyskać dopiero w następnym roku. Pod warunkiem złożenia elektronicznego wniosku do ZUS. "Przedsiębiorcy mają na to czas tylko do końca maja. Jeśli się spóźnią, nadpłata przepadnie" - ostrzega Artur Kowalski.

To niejedyna niekorzystna zmiana. Składki zdrowotnej nie da się już odliczyć od PIT. Gazeta zauważa, że wielu przedsiębiorcom dojdzie też nowy uciążliwy obowiązek - składanie comiesięcznych deklaracji do ZUS.