Wkrótce ponad 25 proc. ruchu bezgotówkowego to płatności natychmiastowe

Do 2025 roku ponad 25 proc. ruchu bezgotówkowego będą stanowiły płatności natychmiastowe lub z wykorzystaniem e-pieniędzy. W 2020 r. odsetek ten wyniósł 14,5 proc. - wynika z raportu Capgemini.

Data: 04-01-2022, 14:39

Dodano, że pandemia i rosnąca digitalizacja spowodowały, że transakcje bezgotówkowe będą musiały skoncentrować się na doświadczeniach użytkowników (tzw. Płatności 4.X).

Według raportu World Payments Report 2021, przygotowanego przez Capgemini, prawie 45 proc. klientów regularnie korzysta z portfeli mobilnych - w poprzednim roku było to 23 proc. Eksperci Capgemini spodziewają się, że trend ten będzie się rozwijał i liczba rozliczeń bezgotówkowych B2B wzrośnie ze 121,5 mld operacji w 2020 r. do poziomu 200 mld transakcji w 2025 r.

Płatności wirtualne

"Płatności wirtualne i portfele mobilne to już codzienność, więc zapotrzebowanie na nie jest większe niż kiedykolwiek. Podobnie jak oczekiwania konsumentów, którzy poszukują przede wszystkim szybkiego rozliczania transakcji, dostępu do płatności natychmiastowych i e-pieniędzy. Zwracają także uwagę na jakość zabezpieczeń. Sektor finansowy musi wyjść im naprzeciw, zapewniając szybkie i łatwe w obsłudze rozwiązania" powiedział cytowany w komunikacie Vice President, Head of Financial Services Strategic Business Unit w Capgemini Polska Piotr Siuda.

Jego zdaniem, budując skuteczne narzędzia nowej generacji, banki muszą zadbać o stworzenie wokół siebie odpowiedniego ekosystemu partnerów, żeby nadążyć za tempem zmian.

Wzrost transakcji bezgotówkowych

W raporcie wskazano, że wprawdzie po ośmiu latach dwucyfrowego wzrostu globalny wzrost liczby transakcji bezgotówkowych wyhamował w 2020 r. do 7,8 proc. w porównaniu z 16,5 proc. w 2019 r., to jednak chwilowe zjawisko spowodowane niepewnością rynkową wywołaną przez pandemię. Prognozy na lata 2020-2025 zakładają wzrost o 18,6 proc.

Z raportu wynika, że rewolucji płatniczej przewodzi region azjatycki, który do 2025 będzie odpowiedzialny za ponad połowę transakcji bezgotówkowych ze wzrostem średniorocznym na poziomie 28 proc. W Europie z kolei ponad pół miliarda konsumentów deklaruje korzystanie z zakupów online w 2021 r.