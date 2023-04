Polscy menadżerowie wyróżniają się umiejętnością zmiany i adaptacji oraz otwartością na technologię - powiedział Krzysztof Krawczyk, Partner, CVC Capital Partners, Head of CVC Warsaw office w trakcie debaty „Firmy z Europy Centralnej w globalnej rywalizacji”, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Krzysztof Krawczyk: zespoły z Polski wyróżniają się umiejętnością zmiany

- Porównując zespoły menadżerskie na skalę globalną, zespoły z Polski wyróżniają się umiejętnością zmiany i adaptacji oraz otwartością na technologię. Oczywiście są inne gospodarki, które są bardziej innowacyjne niż nasze, ale jestem pewien, że to jest nasza silna strona - mówił Krzysztof Krawczyk, Partner, CVC Capital Partners, Head of CVC Warsaw office.

Krzysztof Krawczyk odniósł się też do słabych stron polskiej przedsiębiorczości. - W 2019 w Polsce był najniższy poziom inwestycji od lat 90. Produktywność polskiej gospodarki jest katastrofalna. Czemu przedsiębiorcy nie chcą inwestować? Być może dlatego, że się obawiają – mówił.

- Powoli wyczerpujemy możliwości budowy gospodarki tylko ludzkimi rękami. Na pewno pandemia koronawirusa, ani wojna nam nie pomogły. Widzimy geopolitykę nie tylko naszego regionu, na całym świecie zaczyna się wszystko chwiać – tłumaczył.

Zagraniczne firmy chcą inwestować w Polsce

Podkreślił też, że inwestorzy zagraniczni chcą w Polsce inwestować, np. CVC Capital Partners ma biuro w Warszawie.

- Być może to jest rozwiązanie, żeby poszukiwać sposobów ekspansji bazując na ludziach, którzy rozumieją biznes międzynarodowy – dodał.

Dodał, że studiował w USA i poznał inną kulturę prowadzenia biznesu. - Obecnie wielu młodych Polaków też studiuje na zagranicznych uczelniach i oni mogą być takimi osobami, które dobrze się odnajdą w międzynarodowej kulturze pracy – mówił.

Zauważył, że niska produktywność to olbrzymia szansa, ale też i ryzyko, z którym polska gospodarka musi sobie poradzić. - Powtarzamy biznesmenom, że mając dłuższy horyzont czasowy, warto skupić się na czerpaniu z najlepszych wzorców technologicznych dostępnych globalnie. Pojawiając się w spółce dajemy jej wiele możliwości, aby efektywniej funkcjonowała - tłumaczył.

- Obecnie poziom bezrobocia jest na niskim poziomie, co powoduje wzrost płac. To bardzo dobrze, ludzie powinni zarabiać więcej, ponieważ tworzą więcej. My chcielibyśmy inwestować w takie firmy, w których w sposób długoterminowy i powtarzalny możemy budować wyniki i reinwestować - podsumował.

Kim jest Krzysztof Krawczyk?

Krzysztof Krawczyk jest szefem warszawskiego biura oraz Partnerem w CVC Capital Partners, jednej z firm private equity i doradztwa inwestycyjnego na świecie. Od czasu dołączenia do CVC był członkiem zarządu spółek należących do portfela CVC takich jak Żabka, Stock Spirits Group, PKP Energetyka, D-Marin i AR Packaging.

Krzysztof od 25 lat działa w europejskim sektorze private equity. Zasiadał w radach nadzorczych wielu prywatnych i notowanych na giełdzie spółek z sektora TMT, przemysłowego, logistycznego i opieki zdrowotnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Przed dołączeniem do CVC, Krzysztof był Partnerem Zarządzającym w Innova Capital, wiodącej firmie private equity w Europie Środkowej. Krzysztof pracował również w Pioneer Investment, polskim funduszu private equity oraz Daiwa Institute of Research, doradczym oddziale japońskiego banku inwestycyjnego Daiwa. Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu, stowarzyszenia zrzeszającego założycieli i prezesów największych firm działających w Polsce. Zasiada również w radzie fundacji Valores, pierwszego funduszu venture philanthropy w regionie CEE.

Ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również absolwentem Executive Education Program w Harvard Business School.

CVC Capital Partners ma udziały w sieci handlowej Żabka Polska.

Europejski Kongres Gospodarczy 2023

24 kwietnia rozpoczął się w Katowicach XV Europejski Kongres Gospodarczy. Uczestnicy Kongresu rozmawiają o konkurencyjności i odporności europejskiej gospodarki oraz transformacji sektora energii, w której kwestia uniezależnienia się od importu paliw i surowców nabrała w ostatnim czasie wielkiej wagi.

Dwa ważne nurty tematyczne EEC tworzą trendy transformacji – tej zielonej, ukierunkowanej na zrównoważoną i odpowiedzialną wobec przyszłości gospodarkę oraz tę cyfrową, z którą wiążą się szanse, ale także zagrożenia. Z oczywistych względów w programie Kongresu obecny jest temat wojny w Ukrainie i jej wszechstronnego wsparcia.

W agendzie rozpoczętego w poniedziałek w Katowicach dorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak: przyszłość Europy wobec zmian geopolitycznych, zielona transformacja gospodarki, cyfrowa transformacja biznesu, kwestie wokół konfliktu w Ukrainie i jej odbudowy, a także międzynarodowe współprace gospodarcze. Ogółem przewidziano blisko 170 paneli dyskusyjnych.

Organizowany od 2009 r. Europejski Kongres Gospodarczy należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie Środkowej. Rekordowa pod względem frekwencji była edycja kongresu w 2019 roku, kiedy w imprezie i wydarzeniach towarzyszących uczestniczyło ponad 15,5 tys. osób.