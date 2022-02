Wojna Rosji z Ukrainą a polskie PKB

Wojna Rosji z Ukrainą oznacza spadek polskiego PKB o 1 proc. i większą skalę podwyżek stóp - oceniają ekonomiści Pekao SA.

Autor: PAP

Data: 24-02-2022, 08:55

Wojna Rosji z Ukrainą wpłynie na spadek polskiego PKB/fot. shutterstock

"Rosja i Ukraina odpowiadają łącznie za ok. 5 proc. polskiego eksportu dóbr. Prawdopodobne jest, że wymiana handlowa z krajami EŚW spadnie w tym roku znacząco - kilkanaście proc. to absolutne minimum. Negatywny wpływ na polskie PKB jest rzędu 1 proc." - informują eksperci.



"Kluczowy kanał oddziaływania to jednak ceny. Widzimy, jak na newsy o konflikcie reagują rynki surowców energetycznych i rolnych. To zapowiedź dalszego wzrostu inflacji i prawdopodobnie również większej skali podwyżek stóp (zobaczymy - dla banku centralnego to ogromny dylemat)" - dodali.