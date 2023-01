Zdecydowana większość z nas zamierza uczestniczyć w WOŚP. Obecny kryzys ekonomiczny będzie miał wpływ na uczestnictwo w akcjach WOŚP dla ¼ badanych - wynika z badania agencji Inquiry.

WOŚP 2023: Czy inflacja wpłynie na zmniejszenie wsparcia? Fot. WOŚP

31. finał WOŚP: czy inflacja wpłynie na zaangażowanie Polaków?

Mimo niełatwej sytuacji ekonomicznej oraz stale rosnących cen, zdecydowana większość Polaków jak co roku wesprze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Przed nami już 31 Finał WOŚP! Agencja badawcza Inquiry postanowiła po raz kolejny sprawdzić jak wyglądają plany Polaków dotyczące wsparcia tegorocznej zbiórki. Niezmiennie, zdecydowana większość z nas zamierza uczestniczyć w WOŚP – deklaruje tak aż 85% dorosłych Polaków. Mimo rosnących kosztów życia, to wynik jedynie o 4 p.p. niższy niż w ubiegłorocznej edycji badania. Jak się okazało, obecny kryzys ekonomiczny będzie miał wpływ na uczestnictwo w akcjach WOŚP dla ¼ badanych.

W jaki sposób przede wszystkim zamierzamy uczestniczyć w tym wydarzeniu? Niemal 2/3 Polaków planuje wrzucić datki do puszek wolontariuszy. Co piąty z nas zamierza przekazać darowiznę przelewem. Kolejne 16% badanych Polaków wpłaci pieniądze do eSkarbonki oraz weźmie udział w aukcjach WOŚP.

Nie słabnie pozytywny wizerunek Jerzego Owsiaka

Oprócz wsparcia finansowego, Polacy planują również uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych wokół finału WOŚP: 36% z nas obejrzy relację z finału w telewizji, a kolejne 19% będzie śledzić relacje z wydarzenia na Facebooku. Oprócz tego, część z nas zamierza aktywnie udostępniać informacje o zbiórce na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Nie zmienia się poziom poparcia dla Jerzego Owsiaka oraz działań WOŚP, takie poparcie deklaruje aż 80% Polaków. Według większości Polaków to najlepsza akcja charytatywna w Polsce. Nie słabnie również pozytywny wizerunek Jerzego Owsiaka – Polacy w zdecydowanej większości nie zgadzają się z negatywnymi opiniami na jego temat. Przypomnijmy, ze Jerzy Owsiak jest również najbardziej podziwianą osobą w Polsce, jak wynika z opublikowanego w 2022 r. rankingu „Top Admired”. Polacy są dumni z tego, że akcja charytatywna na taką skalę odbywa się w Polsce. To opinia aż 76% badanych.

Widzimy ogromne zaangażowanie Polaków w kolejny już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku, większość z nas weźmie w nim udział. Możemy się spodziewać nieco mniejszych kwot wrzucanych do fizycznych bądź wirtualnych puszek, szczególnie w przypadku tych osób, u których w tym roku sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Według badania Inquiry, co czwarty badany wesprze WOŚP niższą kwotą niż dotychczas – dodaje Agnieszka Górnicka, prezeska agencji Inquiry.