Zdjęcie ilustracyjne, fot. Unsplash

WPIP buduje dla Grupy MJG magazyn z chłodnią

Firma WPIP rozpoczęła w Wielkopolsce budowę hali magazynowej do przechowywania produktów spożywczych z chłodnią oraz budynku socjalno-biurowego. Inwestorem jest spółka Index Food & Wine, należąca do Grupy MJG. Powierzchnia kompleksu to 3,5 tys. m kw.

Inwestycja zlokalizowana w Tarnowie Podgórnym (powiat poznański) tuż przy drodze krajowej nr 92 wystartowała we wrześniu. Jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Cały projekt na zlecenie spółki Index Food & Wine, należącej do Grupy MJG, wykonuje WPIP.

Magazyn ogrzewany pompami ciepła

W ramach inwestycji powstaje jednokondygnacyjny magazyn do przechowywania produktów spożywczych z chłodnią (m.in. serów, win oraz słodyczy) oraz budynek socjalno-biurowy. Całość będzie ogrzewana pompami ciepła, dach został przystosowany do montażu instalacji fotowoltaicznej.

Całkowita powierzchnia kompleksu, którzy w przyszłości może ulec rozbudowie, wynosi 3,5 tys. m kw. Do zadań WPIP należy ponadto m.in. realizacja miejsc parkingowych, doków czy budowa zbiornika przeciwpożarowego.