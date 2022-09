Wsparcie rozwoju sektora to główne zadanie nowopowstałej Polskiej Organizacji Biometanu

Wsparcie rozwoju sektora biometanu w Polsce i tworzenie optymalnych regulacji to główne zadanie nowopowstałej Polskiej Organizacji Biometanu (POB). Do organizacji należą już m.in. Orlen Południe, Veolia Energia czy Związek Producentów Cukru.

Polska ma ogromny potencjał biometanu

Polska ma olbrzymi i niestety niewykorzystany potencjał w zakresie produkcji biometanu. Z prognoz wynika, że może on wynieść ok. 8 mld m sześc. rocznie. Liczba ta odpowiada ponad 60 proc. obecnego importu gazu ziemnego do Polski - poinformował w przekazanej PAP informacji p.o dyrektora generalnego POB Michał Tarka.

Jak przypomniał, dziś w Polsce nie działa jeszcze żadna instalacja produkująca biometan, ale chętnych do jego wykorzystywania, zwłaszcza w procesie transformacji energetycznej, wciąż przybywa.

POB podkreśla, że biometan powstaje w procesie oczyszczania biogazu, jest uznawany za paliwo zeroemisyjne, a co istotne, po spełnieniu określonych parametrów może zostać wtłoczone do sieci gazowych, co w sytuacji niepewności odnoszącej się do stabilności dostaw gazu z importu, a także rekordowych cen gazu na giełdach, oferuje realną alternatywę dla gazu ziemnego.

Gaz jest paliwem przejściowym

Organizacja zaznacza jednocześnie, że w niektórych sektorach wykorzystanie gazu jest konieczne. To m.in. przemysł chemiczny, petrochemiczny czy rafineryjny, gdzie biometan mógłby stać się ekologicznym i tańszym zamiennikiem. Według POB, biometan może odegrać również znacząca rolę w sektorze ciepłowniczym, który swoją strategię transformacji energetycznej opiera na gazie jako paliwie przejściowym.

Gaz jest paliwem przejściowym niezbędnym w procesie dekarbonizacji sektora. Docelowo jednak, zgodnie z unijnymi oraz krajowymi regulacjami energetyczno-klimatycznymi, sektor będzie musiał od niego odejść na rzecz innych, bardziej zrównoważonych i niskoemisyjnych źródeł. W obecnej sytuacji, najlepiej więc postawić na paliwo, które może być produkowane lokalnie, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju gospodarki - mówi członek zarządu POB Marcin Orłowski, jednocześnie dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Veolia w Polsce.

Kto jest członkiem Polskiej Organizacji Biometanu?

W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie Veolia Energia Polska, Orlen Południe, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot System, Atrem oraz Związek Producentów Cukru, do którego należy m.in. Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen.

"Polska Organizacja Biometanu będzie wspierać przedsiębiorców wykazujących zapotrzebowanie na zielony gaz oraz wytwórców biometanu zarówno w kraju jak i na poziomie unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem tak istotnych dla tej branży regulacji prawnych" - zaznaczył Michał Tarka.