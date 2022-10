Który Dobry Produkt przypadnie do gustu internautom? Rywalizacja o nagrodę czytelników Portalu Spożywczego dotyczy 15 produktów żywnościowych, wyselekcjonowanych przez Jury konkursu spośród ponad 130 zgłoszeń.

Wybierz Dobry Produkt 2022. Zagłosuj w naszym plebiscycie /fot. materiały prasowe

Wyboru 15 nagrodzonych firm i produktów dokonało grono uznanych ekspertów, szefów kuchni i influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy zajmujących się tematyką spożywczą i kulinarną.

Certyfikat Dobry Produkt 2022. Oddaj swój głos

Przyznając Certyfikaty Dobry Produkt Jury nagradza i tym samym wskazuje najciekawsze produkty spożywcze, wyróżniające się jakością, innowacyjnością, ale także tradycyjną i regionalną recepturą przeznaczone na rynek detaliczny i HoReCa.

Teraz czas na głosowanie internautów!

Każdy internauta może oddać jeden głos. Głosując, można wybrać minimum jeden a maksimum 3 produkty. Głosowanie trwa do 31 października 2022 r. do godziny 12:00. Produkt, który zyska największe uznanie użytkowników sieci, zostanie nagrodzony dodatkowym certyfikatem „Certyfikat Dobry Produkt – wybór internautów". Zachęcamy do oddania głosu!

Certyfikaty zostaną wręczone 7 listopada podczas Gali towarzyszącej Forum Rynku Spożywczego i Handlu (Warszawa, 7-8 listopada 2022 r.) - największej konferencji dedykowanej sektorom przemysłu spożywczego i handlu w Polsce. Gala odbędzie się w warszawskim Hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Dlaczego warto zarejestrować się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022?

● Networking. W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz nowe kontakty.

● Najgorętsze tematy w branży: nowy handlowy ład | żywność i opakowania bez śladu | fabryka 4.0 | zarządzanie FMCG | ESG w branży spożywczej i handlu | foodtech, retailtech i e-commerce | trendy dla sektora HoReCa.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Wiedza i inspiracje. Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

● Udział w wieczornej gali wręczenia Nagród Food&Retail Award oraz certyfikatów Dobry Produkt przyznanych w drodze plebiscytu.

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl oraz HoReCaTrends.pl.