Wysoka inflacja bazowa która jest, utrzyma się dość długo na wysokim poziomie - mówi wiceminister finansów Artur Soboń. Jego zdaniem wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że na koniec roku będzie jednocyfrowa.

Jak długo inflacja bazowa utrzyma się na wysokim poziomie?/fot. shutterstock

Wysoka inflacja bazowa. Jak długo utrzyma się na wysokim poziomie?

Wiceminister finansów Artur Soboń został zapytany, czy kolejne odczyty inflacji będą niższe.

"Będzie niżej, ponieważ mamy dzisiaj bazę do bazy, która powoduje, że te odczyty - tak, jak się spodziewaliśmy - w styczniu i w lutym będą rekordowe. Kolejne powinny być już mniejsze. Ta inflacja powinna spadać" - powiedział wiceminister.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. wzrosły rdr o 18,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 1,2 proc. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 16,6 proc., a mdm wzrosły o 2,5 proc. Wcześniej GUS podawał, że w styczniu ceny rdr wzrosły o 17,2 proc., a mdm wzrosły o 2,4 proc.

"Widać, że w tym koszyku GUS-owskim te czynniki, które decydowały o największych wzrostach cen, czyli np. ceny energii, one się ustabilizowały. Wysoko wciąż jest żywność, ale też ta presja jest nieco mniejsza" - wskazał.

Widać również, że wśród pozycji, które budują presję inflacyjną z lutowego odczytu, "są takie, które zostaną z nami na dłużej". "Stąd też ta wysoka inflacja bazowa która jest, utrzyma się dość długo na wysokim poziomie. Choć oczywiście finalnie podtrzymuję tą deklarację, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że na koniec roku ta inflacja cała będzie jednocyfrowa" - powiedział Soboń.

Dane o inflacji bazowej za styczeń i luty 2023 r. Narodowy Bank Polski ma opublikować w czwartek. Bank centralny co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co - jak tłumaczy NBP - pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To - jak podkreślono - pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Zwrócono również uwagę, że pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

NBP zwraca uwagę, że najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ.