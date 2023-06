Osiągnęliśmy 13 proc. inflacji, już zdecydowanie idziemy w dół; liczę, że być może we wrześniu inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego, poniżej 10 proc. - powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński.

Wysokie ceny: kiedy inflacja spadnie? Fot. shutterstock

Adam Glapiński: osiągnęliśmy 13 proc. inflacji

Według szacunku flash GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. wzrosły o 13 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem utrzymały się na tym samym poziomie.

"Osiągnęliśmy 13 proc. inflacji, już zdecydowanie idziemy w dół i nic nie wskazuje na to, by ten proces był zakłócony" - podkreślił podczas konferencji prasowej prezes NBP.

Kiedy spadnie inflacja?

"Liczę, że być może we wrześniu - ale to nie jest pewne - inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego, poniżej 10 proc., co już będzie symbolicznym przekroczeniem tej bariery, przekroczeniem Rubikonu, to będzie zdecydowanie to, że do tego celu (inflacyjnego NBP, PAP) się zbliżamy" - stwierdził Glapiński.