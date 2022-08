Wzrosły przychody z eksportu towarów rolno-spożywczych w I półroczu

Autor: PAP

Data: 18-08-2022, 17:00

W I półroczu udział eksportu żywności w polskim eksporcie ogółem wzrósł do 13,2 proc. – poinformował PAP w czwartek dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dr inż. Waldemar Humięcki. Dodał, że największe przychody z eksportu do państw UE uzyskano ze sprzedaży do Niemiec.

Wzrósł polski eksport żywności

Humięcki zwrócił uwagę, że w I półroczu 2022 r. wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski zwiększyła się wobec analogicznego okresu ubiegłego roku o 23,6 proc, do 21,9 mld euro (101 mld zł). "Udział eksportu żywności w polskim eksporcie ogółem wyniósł 13,2 proc. wobec 12,8 proc. rdr." - zaznaczył.

KOWR zauważył, że ponad 74 proc. wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych pochodziła ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. "Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 16,3 mld euro, co oznaczało wzrost o 28 proc. w odniesieniu do okresu styczeń-czerwiec 2021 r." - podano.

Do krajów UE sprzedawano głównie: mięso drobiowe (1,5 mld euro), papierosy (1,4 mld euro), produkty mleczne (1,1 mld euro), mięso wołowe (0,9 mld euro), pieczywo i wyroby piekarnicze (0,8 mld euro), karmę dla zwierząt (0,7 mld euro), a także wyroby czekoladowe (0,6 mld euro).

Najwięcej sprzedano żywności do Niemiec i Niderlandów

Jak wskazał dyrektor generalny KOWR, największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (5,5 mld euro, wzrost o 26 proc.), Niderlandów (1,5 mld euro, wzrost o 42 proc.), Francji (1,4 mld euro, wzrost o 30 proc.), Włoch (1,1 mld euro, wzrost o 11 proc.) i Czech (1,0 mld euro, wzrost o 32 proc.). Zwrócił uwagę, że do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 5,6 mld euro (wzrost o 12 proc.), z tego eksport do krajów pozaunijnych (nienależących do WNP) wzrósł o 15 proc., do 4,7 mld euro.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez KOWR, do krajów pozaunijnych (nienależących do WNP) z Polski eksportowano przede wszystkim: mięso drobiowe (423 mln euro), produkty mleczne (419 mln euro), wyroby czekoladowe (291 mln euro), papierosy (279 mln euro), pieczywo i wyroby piekarnicze (264 mln euro) oraz przetwory mięsne (249 mln euro).

Wielka Brytania i USA liderami pozaunijnymi w odbiorze polskich produktów

Znaczącymi pozaunijnymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich, były przede wszystkim: Wielka Brytania (przychody na poziomie 1,8 mld euro, wzrost o 32 proc.), Stany Zjednoczone (361 mln euro, wzrost o 27 proc.) oraz Arabia Saudyjska (215 mln euro, spadek o 35 proc.) - podkreślił Humięcki.

W dalszej kolejności, jak dodał, były to takie kraje, jak Izrael (186 mln euro, wzrost o 39 proc.), Norwegia (141 mln euro, wzrost o 11 proc.), a także Algieria (124 mln euro, spadek o 53 proc.).

Wschodni kierunek

W pierwszym półroczu 2022 r. eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 867 mln euro, o 3 proc. niższym niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Z Polski eksportowano do krajów WNP głównie świeże jabłka i gruszki oraz pieczywo i wyroby piekarnicze (po 51 mln euro), sery i twarogi (48 mln euro), karmę dla zwierząt (46 mln euro), a także wyroby czekoladowe (42 mln euro) i kawę (35 mln euro).

Spośród krajów WNP największą wartość osiągnął wywóz do Ukrainy - 441 mln euro (wzrost o 17 proc.) - podkreślił Humięcki.

W informacji KOWR zaznaczono, że w strukturze towarowej polskiego eksportu rolno-spożywczego w pierwszym półroczu 2022 r. dominowało mięso i produkty mięsne (4,5 mld euro, wzrost o 37 proc.), w tym głównie mięso drobiowe i wołowe, przetwory mięsne i mięso wieprzowe. Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (2,9 mld euro, wzrost o 29 proc.), tytoń i wyroby tytoniowe (2,1 mld euro, wzrost o 1,5 proc.), produkty mleczne (1,8 mld euro, wzrost o 40 proc.) oraz cukier i wyroby cukiernicze (1,4 mld euro, wzrost o 17 proc.).

Dodano, że import towarów rolno-spożywczych w pierwszym półroczu 2022 r. osiągnął 15,1 mld euro (70 mld zł) i był o 27,2 proc. większy niż przed rokiem. W pierwszym półroczu 2022 r. dodatnie saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 6,8 mld euro (31 mld zł), o 16,1 proc. wyższym niż w analogicznym okresie 2021 r. - podkreślono.

Jak poinformował na początku tygodnia Główny Urząd Statystyczny, deficyt Polski w obrotach towarowych handlu zagranicznego po czerwcu 2022 r. wyniósł 11,6 mld euro.