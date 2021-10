Wzrost cen najbardziej dotkliwy dla rodzin z trójką i więcej dziećmi

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova powiedziała w piątek po spotkaniu z ekonomistami i socjologami w Pałacu Prezydenckim, że wzrost cen jest najbardziej dotkliwy dla rodzin, które mają troje dzieci lub więcej, emerytów i osób samotnie wychowujących dzieci.

Autor: PAP

Data: 29-10-2021, 18:20

Wzrost cen najbardziej dotkliwy dla rodzin z trójką i więcej dziećmi /fot. Unsplash

Czaputova uznała, że chociaż Słowacy borykają się z rosnącymi cenami, to dobrą wiadomością jest to, że jest to zjawisko przejściowe. Drugą dobrą wiadomością, jest według słowackiej prezydent fakt, że rosną również płace.

Zwróciła uwagę, że chociaż wzrost cen dotyka wszystkich, to jest pewna grupa ludności, która będzie znacząco poszkodowana. Według ekspertów to około 800 tys. spośród 5 milionów obywateli Słowacji, które są zagrożone ubóstwem.

Prezydent podkreśliła, że ponad 5,7 proc., czyli około 370 tys. osób, nie może z przyczyn finansowych ogrzać swoich domów i mieszkań. Oceniła, że rozwiązaniem może być podwyżka dodatku mieszkaniowego, ale należy zmienić definicję osób, który go otrzymują. Powinien on, zdaniem Czaputovej, obejmować szerszą grupę osób niż obecnie.

Czaputova uznała też, że rząd powinien rozważyć wprowadzenie nowego świadczenia dla osób, które zostały dotknięte przez ubóstwo energetyczne.