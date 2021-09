XIII Europejski Kongres Gospodarczy – Digitalizacja, cyfryzacja, AI

W ramach debat Europejskiego Kongresu Gospodarczego będziemy rozmawiać o digitalizacji i transformacji cyfrowej gospodarki.

W ramach debat Europejskiego Kongresu Gospodarczego będziemy rozmawiać o digitalizacji i transformacji cyfrowej gospodarki. Co zmieniła pandemia w głównych trendach związanych z cyfryzacją? Kto korzysta z akceleracji i jak wykorzystać cyfrowe przyspieszenie? Sztuczna inteligencja, robotyzacja, internet rzeczy, chmura, big data – które technologie, branże, sektory zyskują na znaczeniu? Czy poziom zabezpieczeń i świadomości nadąża za postępem?

Spotkajmy się w dniach 20-22 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach!

Polecamy sesje:

20 września 2021 r., 14.30-16.00 Digitalizacja gospodarki

Co zmienia pandemia w głównych trendach związanych z cyfryzacją? Kto korzysta z akceleracji i jak wykorzystać cyfrowe przyspieszenie? Technologie, które zyskują na znaczeniu: sztuczna inteligencja, robotyzacja, internet rzeczy, chmura, big data. Ich komercyjne wykorzystanie, liderzy wdrożeń, kadry i nowe kompetencje. Jak zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Rola bigtechów w globalnej gospodarce.

20 września 2021 r., 16.30-18.00 Czas chmury

Technologie chmurowe w kontekście cyfrowego przyspieszenia. Biznes zdalnie i na żądanie. Migracja do chmury. Rynek – jego struktura i rozwój, nowe modele, nowe zastosowania, potencjał rozwiązań.

21 września 2021 r., 9.30-11.00 Digitalizacja i cyfryzacja

Transformacja cyfrowa gospodarki. Akceleracja i co dalej? Czy/jak pandemia weryfikuje postęp technologiczny? Jakie technologie zdały egzamin, czego się o nich nowego dowiedzieliśmy? Na jakie aspekty cyfryzacji należy zwrócić szczególną uwagę w popandemicznych realiach? Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 w Katowicach.

21 września 2021 r., 9.30-11.00 Inwestowanie w przyszłość

Hot or not ‒ technologie, branże, sektory zyskujące na znaczeniu. Perspektywiczne kierunki rozwoju inwestycji. Zielona energia, MedTech, AI, technologie kosmiczne ‒ gdzie będzie lokowany kapitał?

21 września 2021 r., 11.30-13.00 Sztuczna inteligencja

Nie tylko machine learning – jak i czego uczą się maszyny? Zaawansowana AI na małych zbiorach danych – rozwój i perspektywy. Potrzebne regulacje, ale jakie? Pomysły na legislację dotyczącą rozwoju, wdrażania i bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Porozmawiaj z maszyną – jak sztuczna inteligencja radzi sobie z językiem naturalnym. Potencjał AI nad Wisłą w biznesie i ośrodkach naukowych

21 września 2021 r., 11.30-13.00 Finansowanie innowacyjności w polskiej gospodarce

Wsparcie publiczne i prywatne – optymalne mechanizmy, sprawdzone modele, dobre praktyki. Inwestorzy i fundusze wyspecjalizowane we współpracy z biznesem opartym na wiedzy. Sztuka zarządzania ryzykiem. Innowacje w sektorze wysokich technologii.

21 września 2021 r., 11.30-13.00 Prezentacje 18 finalistów konkursu Start-up Challenge w 6 kategoriach konkursowych Start-up Challenge

Wyróżnienia dla najciekawszych rozwiązań zgłoszonych w jednej z sześciu kategorii branżowych konkursu na innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces. Zwycięzcy swoich kategorii otrzymają tytuł „Start-up Challenge Winner".

21 września 2021 r., 13.30-15.00 Technologia, zarządzanie, człowiek

Automatyzacja procesów biznesowych i jej skutki. Nowe zadania związane z przejmowaniem prostszych aspektów produkcji przez technologie. Nowe kluczowe kompetencje, zmiany w zarządzaniu na rynku pracy i w strukturze społecznej, edukacji. Konieczne nowe regulacje? Kwestia odpowiedzialności i decyzyjności.

21 września 2021 r., 13.30-14.15 Internet Rzeczy (IoT)

Praktyczne zastosowania i nowe możliwości. 5G i inteligencja rzeczy. Polskie start-upy na rynku internetu rzeczy – najciekawsze wdrożenia. Certyfikacja i co jeszcze? Jak skutecznie dbać o cyberbezpieczeństwo Internetu Rzeczy. IoT bez programistów? Rola platform low-code i no-code w zarządzaniu Internetem Rzeczy w firmie – nowe wymagania wobec pracowników.

21 września 2021 r., 15.30-16.15 Technologia przeciwko wykluczeniu

Nowe technologie ‒ nowe szanse. Powrót do życia społecznego dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Technologie pozwalające pokonywać bariery oraz ograniczenia. Gdzie są granice technicznych możliwości? Najlepsze start-upy o walce z wykluczeniem w różnych jego aspektach.

21 września 2021 r., 15.30-17.00 Cyberbezpieczeństwo wobec postępującej zależności od technologii

Czy poziom zabezpieczeń i świadomości nadąża za postępem? Potencjalne skutki cyberataku na infrastrukturę krytyczną w obecnych realiach. Strategie obronne i profilaktyka według najlepszych. 5G a cyberbezpieczeństwo – zagrożenia faktyczne i pozorne. Jak sprawdzą się nowe polskie przepisy? Co to oznacza dla wolnego rynku, producentów sprzętu, czasu realizacji inwestycji?

W sesjach udział zapowiedzieli:

Izabela Banaś, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Magdalena Burzyńska, dyrektor zarządzająca Ayming Polska

Kamil Bargiel, CEO SentiOne

Zofia Dzik, Impact inwestor, fundator, prezes zarządu, Instytut Humanites – Człowiek i Technologia

Joanna Erdman, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska

Artur Józefiak, dyrektor zespołu bezpieczeństwa Accenture

Grzegorz Kądzielawski, dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczna Inteligencją Akademii WSB

Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej

Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji

Jarosław Królewski, CEO Synerise

Michał Kurek, partner, szef Zespołu Cyberbezpieczeństwa KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Jacek Królik, prezes zarządu VersaBox

Rafał Kukliński, dyrektor generalny Centrum Rozwoju Technologii Amazon

Agnieszka Łasut, prezes, koordynator Polski Klaster IoT i AI - SINOTAIC

Michał Misztal, Prezes/CEO Startup Academy

Adam Niewiński, Co-founder, General Partner OTB Ventures

Magdalena Nowicka, wiceprezes zarządu Bank BNP Paribas

Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, szef Centrum GovTech

Marian Owerko, przewodniczący Rady Nadzorczej Bakalland, założyciel, prezes Uno Capital

Łukasz Piekarski, CFO, członek zarządu VIGO System

Michał Pieprzny, Country Leader SAS Institute

Agnieszka Pietrzak, Technology Cooperation Manager Huawei Warsaw Research Centre

Artur Pollak, prezes zarządu APA Group

Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Krzysztof Radziwon, Partner Digital Transformation KPMG

Jan Sarnowski, podsekretarz stanu, pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT Ministerstwa Finansów

Tomasz Snażyk, CEO Fundacja Startup Poland

Sławomir Soszyński, wiceprezes zarządu ING Bank Śląski

Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments

Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut

Krzysztof Szubert, prezes zarządu NCBR Investment Fund ASI, pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021

Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca Digital Economy Lab Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Paweł Śniatała, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Marcin Trepka, partner Baker McKenzie

Tomasz Wolanowski, prezes zarządu ABB

Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Magdalena Wawrzyniak, Co-founder, President of The Board Associated Apps

Grzegorz Zajączkowski, lider cyfryzacji Komisji Europejskiej na Polskę

Michał Zdziarski, współtwórca Wheelstair

Na stronie eecpoland.eu znajduje się pełna agenda #EEC2021.