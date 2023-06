– Podczas tegorocznego Kongresu po raz kolejny przekonaliśmy się, że fundamentem gospodarki wciąż pozostaje dialog, szczególnie że przyszło nam funkcjonować w czasach niezwykłej niestabilności. Rozmawiając o kształcie nowej europejskiej gospodarki, wspólnie doszliśmy do wniosku, że jej odbudowa, walka z inflacją, a także bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe to absolutne podstawy, do których musimy dążyć, by zachować równowagę – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.