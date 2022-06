XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu. SAVE THE DATE 7-8 listopada 2022

Siądźmy wspólnie do stołu 7-8 listopada i – po pandemicznej przerwie – wróćmy do dyskusji oraz rozmów o tym, co wpływa na naszą teraźniejszość i buduje przyszłość.

Jubileuszowe - XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zapraszamy 7-8 listopada 2022/fot. PTWP

W tym roku zapraszamy na jubileuszową edycję Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

XV FRSiH będzie okazją do spotkania się przedstawicieli największych firm sektora spożywczego, producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób mających wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i HoReCa

Do zobaczenia 7-8 listopada 2022 w Warszawie.

Forum było i jest nie tylko wspólną przestrzenią do wymiany myśli. Ważnym obszarem jest dla nas sieciowanie liderów, ekspertów i osób opiniotwórczych, by w przyszłości działali wspólnie i wzajemnie się inspirowali. Co roku spotykamy się także, by ułatwić networking, budować partnerstwa biznesowe i cenne relacje międzyludzkie. To także okazja do rozmów z naszymi redaktorami i dziennikarzami, którzy następnie cały rok w portalach branżowych i na łamach czasopism komentują i relacjonują najważniejsze zagadnienia branży FMCG. Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami Portalu Spożywczego, Dla Handlu oraz HoReCa Trends.



Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum będą:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność