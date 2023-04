- Statystyki są rekordowe, pokazują jak bardzo potrzebne są otwarte rozmowy, jak bardzo potrzebny jest dialog, jak bardzo potrzebne są takie spotkania - podsumowuje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Kongresu.

Za nami rekordowy XV Europejski Kongres Gospodarczy

Blisko 170 sesji, 1200 prelegentów, ponad 11 tys. uczestników stacjonarnych i 7 tys. śledzących debaty on-line, 650 dziennikarzy - za nami XV Europejski Kongres Gospodarczy.

Jak pokazała zakończona w środę XV edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, wydarzenie stale się rozrasta i uczestniczą w nim ludzie o najróżniejszych profesjach, wiedzy i doświadczeniu. Spotkać można było w kuluarach czterogwiazdkowego generała, niechybnie zmierzającego na obrady panelu poświęconego wojnie za naszą wschodnią granicą...

– Właśnie z tego wynika dialog, dyskusje, a z nich często bardzo konkretne rozwiązania – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG).

A hybrydowa formuła Kongresu pozwala każdemu z uczestników dodatkowo posłuchać każdej z sesji w kolejne dni. - Teraz już w dowolnym czasie można sobie odtworzyć sesje, do czego zachęcamy – kontynuuje Wojciech Kuśpik.

Ciekawa tematyka XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Paneli, debat było w tym roku wyjątkowo dużo - blisko 170.

Ukraina znalazła się w centrum kongresowej debaty, co oczywiste, już w zeszłym roku. Wtedy jednak mówiono o wojnie; w tym roku debatowano o tym, co będzie po wojnie.

– Rozmawialiśmy między innymi o tym jak Polska może stać się hubem służącym odbudowie Ukrainy, w jakim stopniu będą mogli wziąć w niej udział polscy przedsiębiorcy - podkreśla inicjator EKG.

Zielony Ład to idea, którą Europa może wnieść do tworzącego się, nowego porządku świata – to też było tematem obrad Kongresu. – Myślę, że bardzo dużo wnosi do niego polski biznes: praktycznie nie ma firmy, która nie myślałaby o OZE, efektywności energetycznej i obniżaniu kosztów energii - kontynuuje prezes PTWP.

Sztuczna inteligencja na EEC 2023

Co ciekawe, cała grafika będąca oprawą tegorocznej edycji Kongresu została stworzona przez sztuczną inteligencję.

– AI stwarza znakomite warunki rozwoju firm, ale niesie także ze sobą spore ryzyko. Chcieliśmy więc zwrócić uwagę na to, że w przyszłości trzeba będzie ten obszar bardzo dokładnie uregulować - zauważa Wojciech Kuśpik.

Trzeciego dnia Kongresu, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Microsoft utworzy w Polsce region przetwarzania danych w chmurze - pierwszy taki w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestycja warta będzie miliard dolarów.

EEC miejscem, gdzie powstają idee, projekty

– Cieszy nas ogromnie, że niezmiennie od lat Kongres jest takim miejscem, gdzie powstają idee, projekty, tu bardzo często tworzy się konkretne rozwiązania, wspólne inwestycje. Ale też nas cieszy to, że Kongres jest tym miejscem, gdzie duże projekty, duże przedsięwzięcia są ogłaszane – komentuje wydarzenie Wojciech Kuśpik.

Jak dodaje, rekordowe statystki są potwierdzeniem, że EKG jest największą tego typu imprezą w Europie Centralnej. Za rok spotkamy się na kolejnej, XVI już jego edycji.

