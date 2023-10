Już za dwa tygodnie, 6 i 7 listopada, zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 - czyli 18 sesji i łącznie 24 godziny merytorycznych dyskusji. Przedstawiciele największych firm m.in. spożywczych, handlowych i HoReCa, wezmą udział w naszych sesjach. Rejestracja nadal trwa!

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023, jak co roku, zgromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora.

XVI edycja FRSiH odbędzie się pod hasłem "TrendsTalks". Uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

6 i 7 listopada zapraszamy na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji i 24 godziny merytorycznych dyskusji podczas forum

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

Organizatorem Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest Grupa PTWP, zajmująca się tworzeniem zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej, obejmujących wydawanie magazynów prasowych oraz specjalistycznych portali i publikacji, a także organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych.

Od lat budowana marka Forum Rynku Spożywczego i Handlu sprawia, że na wydarzeniu pojawiają się najważniejsi gracze polskiego rynku – Ci, którzy kreują rzeczywistość dla konsumentów i regulują zasady biznesowe w jednej z kluczowych gałęzi gospodarki kraju.

Wśród ponad setki panelistów gościmy przedstawicieli globalnych marek, które inwestują w Polsce oraz rodzime firmy, które stały się liderami rynku. Nie zabraknie członków zarządów największych sieci handlowych i dostawców. Dyskusję podejmą także prelegenci i prelegentki odpowiedzialni za najważniejsze marki spożywcze. Kluczowe będzie spojrzenie na wszelkie aspekty konsumpcji i wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Wśród partnerów także reprezentatywne grono z tzw. otoczenia biznesowego wspierające produkcję, procesy technologiczne, badawcze, rozwojowe czy tematy związane z rynkiem pracy. Do tego eksperci z obszaru ESG, który pozostaje w najgorętszych trendach.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023: Poznaj naszych partnerów i sponsorów

Poniżej lista naszych partnerów i sponsorów.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

Przedstawiciele największych firm wezmą udział w panelach dyskusyjnych:

6 listopada 2023, godz. 9.00-10.30

Inauguracja

#strategy trends: Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją? – biznes szuka coraz łatwiejszych odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania

· Co napędza, a co stopuje polski biznes spożywczy?

· Dynamiczna zmiana jako nowa norma: branża spożywcza zawsze w drodze: gospodarka, konsument, technologia

· Żywność, produkcja, konsumpcja w czasach AI: technologie przyszłości, rozwój firm, zdrowie konsumentów

· Zielona ekonomia w branży żywnościowej – zmiana, która wymaga zaangażowania

Rozmowa 1:1 (10 min):

Jakub Borowski, główny ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Małgorzata Cebelińska, wiceprezes zarządu, SM Mlekpol

Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu, Credit Agricole Bank Polska SA

Mariusz Makowski, dyrektor finansowy, Mars Wrigley w Polsce

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu, Grupa Maspex

Karolina Zajdel-Pawlak, dyrektor zarządzająca, NielsenIQ

Moderacja: Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl

Komentarz Grupy Ad Hoc do debaty "Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją?"

6 listopada 2023, godz. 11.00-12.15

Nic o nas bez nas. Biznes pod ostrzałem regulacji – czy polityka i branża spożywcza grają do tej samej bramki?

· System kaucyjny – ogromna zmiana, od której zależy los całej branży spożywczej

· Czego branża spożywcza oczekuje a czego potrzebuje od nowego rządu?

· Unijne regulacje – czy dotyczą tylko dużych graczy? Jak się do nich dostosować?

· Jak efektywnie organizować współpracę na linii rządzący – związki branżowe?

· Podatki sektorowe – w którym kierunku zmierzamy?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Mikołaj Piaskowski, counsel, Baker McKenzie

Maciej Ptaszyński, prezes zarządu, Polska Izba Handlu

Adam Siekierski, Head of Public Affairs, Philip Morris Polska

Marcin Zieliński, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju, Makarony Polskie SA

Moderacja: Paulina Piwowarek, redaktor prowadząca, PortalSpozywczy.pl

6 listopada 2023, godz. 11.00-12.15

Z dużym można więcej. Kto napędza konsolidacyjną machinę w branży spożywczej i handlowej?

· Inflacja wymusza konsolidację. Czy mamy klimat do przejęć?

· Kto kupuje, a kto jest na sprzedaż? Przegląd sytuacja na rynku. Branże, które są na celowniku inwestorów

· Polskie firmy za granicą. Czy przejęcia mogą przyspieszyć ekspansję?

· Nadchodzi era gigantów? Czy łączenie się wielkich podmiotów ma sens?

· Polskie start-upy żywnościowe – czy są atrakcyjne na rynku fuzji i przejęć?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Marek Felbur, doradca zarządu ds. operacji finansowych i negocjacji bankowych, Grupa Polmlek

Piotr Grauer, Partner Associate, Deal Advisory, Head of Consumer & Retail Sector, KPMG w Polsce

Piotr Jankowski, dyrektor, Wydział Handlu, SM Mlekpol

Łukasz Targoszyński, partner, Baker McKenzie Polska

Marek Zagórski, prezes zarządu, Krajowa Grupa Spożywcza SA

Przedstawiciele: Instanta

Moderacja: Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, PortalSpozywczy.pl

6 listopada 2023, godz. 11.00-12.15

Koniec prostych przewag w branży rolno-spożywczej. Czas na eksport polskich marek i wartości

· Rekordowy rok 2022 w eksporcie. Czy jest do powtórzenia? Główne bolączki polskich eksporterów A.D. 2023

· Polski eksport rolno-spożywczy a Ukraina. Fakty i mity, szanse i zagrożenia

· UE jest już dla nas za mała. Gdzie jest potencjał do zwiększania eksportu polskiej żywności? Czy gra jest warta świeczki?

· Jak stworzyć produkty i marki atrakcyjne dla świata?

· Nie tylko duzi mogą mieć sukces w eksporcie. Jaka jest na niego recepta?

Prezentacja (10 min):

Koniec prostych przewag w branży rolno-spożywczej. Czas na eksport polskich marek i wartości

° Jakub Olipra, starszy ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Piotr Bieliński, prezes zarządu, Atlanta Poland SA

Paweł Gaca, prezes zarządu, SM Spomlek

Jakub Olipra, starszy ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA

Monika Piątkowska, prezes, Izba Zbożowo-Paszowa

Hubert Woźniak, prezes zarządu, Rajpol Sp. z o.o.

Przedstawiciele: KOWR, SnailBob

Moderacja: Olimpia Wolf, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl

6 listopada 2023, godz. 12.45-14.00

#green trends

ESG w branży spożywczej: dobrostan zwierząt, klimat, konsument

· Czy ESG to tylko obowiązki? Jakie korzyści biznesowe może przynieść firmom wdrażanie różnych aspektów strategii ESG (klimat, dobrostan, środowisko)?

· Co ESG oznacza w praktyce dla konsumentów? Jak skorzystają oni na nowych wytycznych dla firm i zmianach legislacyjnych UE?

· Dobrostan zwierząt, klimat, konsument w strategii firm spożywczych. Przykłady praktyczne

· Czy zrównoważony system żywnościowy jest odporny na wojny, kryzysy i globalne wstrząsy?

· ESG. Jak rządzący mogą wspomóc firmy spożywcze?

· Produkcja zdrowszej żywności wychodzi firmom na zdrowie. Jak branża spożywcza może wpłynąć na zdrowie konsumentów bez utraty zysków?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Małgorzata Bojańczyk, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Mateusz Kowalczyk, CEO, Co-Founder, FOODSI

Lidia Krawczyk, Food Business Manager in Europe, Compassion in World Farming

Patryk Krężelewski, członek zarządu, Foodmakers Sp. z o.o.

Vassilen Tzanov, General Manager Central and Southeastern Europe, Upfield

Maciej Zduńczyk, Field Manager Customer Service, CHEP

Moderacja: Natalia Janus, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

6 listopada 2023, godz. 12.45-14.00

#technology trends

Fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie

· W co inwestują polskie zakłady spożywcze? Przegląd najpopularniejszych technologii

· Ekologia to podstawa i „must be” dobrej inwestycji, ale musi się opłacać. Jak obniżyć rachunki w branży spożywczej?

· Automatyzacja i robotyzacja – nowoczesny zakład spożywczy

· Fabryka 4.0 nie tylko dla dużych firm. Rozwiązania szyte na miarę manufaktur

· Centra logistyczne i transport wewnętrzny – nowe technologie i przepływ towarów

Prezentacja (10 min):

Karol Krowiak, Business Development Team Manager FMCG, Mitsubishi Electric

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Dariusz Bliźniak, wiceprezes, Grupa Kapitałowa Respect Energy

Patryk Kaczyński, prezes zarządu, Managing Director, Head of Sales Poland, SIG Combibloc Sp. z o.o.

Ireneusz Kozber, dyrektor logistyki, PPHU Millano Sp. z o.o.

Karol Krowiak, Business Development Team Manager FMCG, Mitsubishi Electric

Marta Zarzeczna, dyrektorka ds. S&OP+, Danych, Analityki i Doskonałości Łańcucha Dostaw, Mars Wrigley w Polsce

Moderacja: Jacek Ziarno, redaktor naczelny, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł

6 listopada 2023, godz. 12.45-14.00

#consumer trends

Jak ugryźć nowego konsumenta? Trendy podane na talerzu i w social mediach

· Sprzedawcy pozytywnych emocji. Jak kreować markę w dobie fake newsów, inflacji, downsizingu i wszechstronnej krytyki?

· Nie każdy celebryta sprzeda wszystko. Jak dobierać influencerów i kto odpowiada za ich publikacje?

· Apetyt na spożywcze zyski. Dlaczego znani i lubiani inwestują w produkcję żywności?

· Jak nie poddawać się chwilowym modom i stworzyć markę na lata?

· Żywność dla nowego pokolenia wymaga specjalnej promocji. Co przekona „zetki”?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Krzysztof Bogacz, dyrektor marketingu, LOTTE Wedel

Artur Gajewski, CMO, R&D, Quality Director, Shareholder, Foodwell Sp. z o.o.

Katarzyna Konwińska, Marketing Manager, SodaStream Poland Sp. z o.o.

Krystian Krystoforski, manager ds. marketingu i PR, Biurkom Flampol Sp. z o.o.

Marek Myślicki, Chief Growth Officer, Stor9, Head of Influencer Marketing Workgroup, IAB Poland

Anna Sambor, dyrektor marketingu, Herbapol-Lublin SA

Moderacja: Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

6 listopada 2023, godz. 14.45-16.15

#green trends

Zielona branża spożywcza: od ESG przez GOZ, zrównoważone łańcuchy dostaw po czystą energię

· ROP i odpowiedzialność firm za cykl życia produktów. Skutki nowych regulacji

· System depozytowo-kaucyjny w Polsce – założenia kontra rzeczywistość. Co nowego dla firm, handlu i konsumenta?

· Zrównoważona logistyka, czyli realne oszczędności dla firm

· Fairtrade i rolnictwo zrównoważone, czyli odpowiedzialny dobór dostawców. Czy polscy konsumenci zwracają na to uwagę?

· Greenwashing, czyli jak uniknąć „zielonej” kompromitacji? Ekościema a regulacje prawne

· Implementacja SUP. Co oznacza w praktyce?

Prezentacja (5 min.)

· ROP dla opakowań elastycznych w świetle PPWR

Magdalena Dziczek, dyrektor biura zarządu, członek zarządu, Związek Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Magdalena Dziczek, dyrektor biura zarządu, członek zarządu, Związek Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Ewelina Łukasik-Morawska, CEE Sustainability Hub Manager, PwC Polska

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska, Grupa Maspex, członek zarządu, Lubella

Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej, Grupa TOMRA

Marek Zdanowicz, prezes zarządu, Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o.

Moderacja: Joanna Kędzierska, dziennikarka, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, WNP.PL

6 listopada 2023, godz. 14.45-16.15

#technology trends

Cyfrowa transformacja branży spożywczej

· Dane i analityka – czyli digitalizacja w służbie efektywnej produkcji żywności

· Sztuczna inteligencja – w czym może pomóc firmom spożywczym i jak mądrze ją wykorzystywać?

· Wspomaganie zarządzania zasobami firmy – produktywność dzięki automatyzacji procesów

· Dostawca rozwiązań cyfrowych partnerem producenta żywności. Jak znaleźć swoją „drugą połówkę” w branży?

Prezentacja (15 min):

DXC Spark, Inteligentna Produkcja

Paweł Worożyszczew, Service Delivery Manager, DXC Technology

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Tomasz Mietiułka, dyrektor finansowy Upfield na Europę Centralną i Południowo-Wschodnią, wiceprezes zarządu, Upfield Polska

Andrzej Szubryt, PreSales Manager, BPSC

Paweł Worożyszczew, Service Delivery Manager, DXC Technology

Mariusz Ziombek, prezes zarządu, Schulz Infoprod Sp. z o.o.

Moderacja: Donata Chruściel, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

6 listopada 2023, godz. 14.45-16.30

Jak cię widzą, tak cię smakują. „Wizerunek mięsa A.D. 2023” 30 min

· Mięso walczy z zamiennikami na argumenty

· Promocja mięsa, czyli do kogo kierować komunikaty?

· Mięsne innowacje. Skąd czerpać inspiracje?



Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Paweł Nowak, dyrektor zarządzający, Goodvalley Polska, producenta marki Dolina Dobra

Marietta Stefaniak, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju, Zakłady Mięsne Silesia SA

Moderacja: Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, PortalSpozywczy.pl

Novel food, białko owadzie, żywność roślinna. Jak z ciekawostek rynkowych uczynić prężną gałąź przemysłu spożywczego?

· Regulacje unijne a nowa żywność. Kto boi się innowacji?

· Owady w menu. Jak Polska może skorzystać na nowym trendzie?

· Żywność roślinna – wysyp innowacji. Czas na plant-based 2.0

· Przyszłość mięsa hodowanego komórkowo

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Piotr Grabowski, współzałożyciel, FoodTech.ac.

Mateusz Kowalewski, prezes zarządu, Hortimex Sp. z o.o.

Moderacja: Anna Wrona, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

Nowe szaty alkoholu – NoLo, 0%, trendy, nowe grupy docelowel

· Alkohole, które stały się napojami. Dla kogo wersje bezalkoholowe?

· Krafty, manufaktury, produkcja rzemieślnicza – czy to przyszłość rynku alkoholi?

· Wódka traci zwolenników. Jak ożywić jej wizerunek?

· Jaki będzie 2024 rok na rynku alkoholi? Eksperci wskazują trendy

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Witold Franczak, dyrektor, Browar Bóbr Limanowa Sp. z o.o.

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu, TiM SA

Moderacja: Jakub Szymanek, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl

6 listopada 2023, godz. 19.00

Gala wręczenia nagród Food & Retail Awards oraz Certyfikatów Dobry Produkt

7 listopada 2023, godz. 9.30-11.00

#strategy trends Konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie

· Sprzedaż pod presją konsumenckich oczekiwań – realnych i nierealnych – jak szukać złotego środka?

· Preselekcja trendów: co dla wszystkich, co dla zetki, co dla silvera?

· Formaty idealne dla wygodnego klienta. Czy da się bliżej?

· Czy technologia sprawi, że klient będzie wiecznie zadowolony?

Rozmowa 1:1(10 min.)

Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych, Collegium Civitas

Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego, Makro Cash And Carry Polska SA

Piotr Rajewski, dyrektor handlowy, Żabka Polska

Dariusz Stolarczyk, członek zarządu, Grupa Eurocash

Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relationship Management, Kaufland Polska Markety

Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych, Collegium Civitas

Moderacja: Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl

7 listopada 2023, godz. 9.30-11.00

HORECATRENDS TALKS: Wszystkie twarze gastronomii

Cykl rozmów

· Gastronomia w świecie biznesu

Andrea Camastra, szef restauracji Nuta

Donata Chruściel, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

· Biznes czy pasja?

Hubert Czwarno, współwłaściciel restauracji PaTathai

Łukasz Kadziewicz, siatkarz, biznesmen, restaurator, współwłaściciel restauracji PaTathai

Donata Chruściel, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

· Luksus na talerzu w zasięgu ręki?

Łukasz Smoliński, prezes zarządu, właściciel, DESEO

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

· Jakie koncepty podbijają polski rynek?

Grzegorz Łapanowski, kucharz, aktywista i przedsiębiorca, dziennikarz kulinarny

Anna Wrona, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

7 listopada 2023, godz. 11.30-12.45

#technology trends

Zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing

· Digitalizacja to nie tylko sprzedaż, czyli żywność zaprojektowana cyfrowo

· Placówka, platforma, e-sklep – czyli cały ten omnichannel

· Cyfrowe zakupy, realny produkt, cyfrowe płatności

· Sztuczna inteligencja rozpracowuje nasze dane – co na to prawo?

· Dostawa na już, czyli walka e-handlu z czasem

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Anna Konarzewska, Retail Key Account Manager, CHEP

Jacek Palec, prezes, Frisco.pl

Marcin Rudzik, CEO, Lokalnyrolnik.pl

Patrycja Sass-Staniszewska, prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej

Rafał Wróblewski, Business Executive Officer, Nestlé Waters

Moderacja: Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandu.pl

7 listopada 2023, godz. 11.30-12.45

#green trends

Zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność, lokalność

· Handel w czasach nadkonsumpcji uczy się zamkniętego obiegu i ponownego wykorzystania

· Refilomaty, butelkomaty, półki z żywnością last minute

· Lokalna żywność: bliski dostawca, bliski transport, żywność z miasta, czyli farmy wertykalnej

· Opakowania na miarę handlu przyszłości – czyli odpowiedź na rozszerzoną odpowiedzialność producenta

· Zrównoważony handel dziś i jutro, czyli dokąd zmierzamy?

Prezentacja (15 min):

Konrad Robak, country manager, TOMRA Collection Polska

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Janusz Byliński, prezes zarządu, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA

Renata Juszkiewicz, prezes zarządu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Marta Kalinowska, Commercial Manager, Marine Stewardship Council

Robert Rękas, prezes zarządu, Lewiatan Holding SA, członek rady, Polska Izba Handlu

Krzysztof Wiński, dyrektor, PwC Polska

Moderacja: Olimpia Wolf, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl

7 listopada 2023, godz. 11.30-12.45

#consumer trends

Nowe marki, nowe strategie: premiumizacja oferty vs. dyskontowe ceny

· Czy to jest czas na innowacje i nowości?

· Najniższa i najwyższa półka dobrze sobie radzą. Co ze średniakami?

· Back to the Future: kultura innowacji vs. kryzysowe potrzeby

· Za te atuty możemy dopłacić: produkty proklimatyczne, prozdrowotne, zapewniające wyższy dobrostan zwierząt

· Konsument królem, cena królową – czyli dyskontowe marki rządzą

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Paweł Głowniak, dyrektor handlowy, Herbapol-Lublin SA

Carolina Halladin, Managing Director, MissTi

Sylwia Majewicz, prezes zarządu, Podlaskie Zakłady Zbożowe SA

Ferdynand Makłowicz, współwłaściel, Makłowicz i Synowie

Maciej Otrębski, Strategic Partnerships Manager, RoślinnieJemy

Krzysztof Trojanowski, dyrektor operacyjny, członek zarządu, Stokrotka Sp. z o.o.

Moderacja: Dawid Zmuda, redaktor, PropertyNews.pl

7 listopada 2023, godz. 13.30-14.45

Rynek pracy w branży spożywczej: zasoby, zarządzanie, modele zatrudniania i wynagradzania

· Spichlerz Europy potrzebuje rąk do pracy z kraju i zagranicy

· Pośrednictwo pracy; praca tymczasowa, rekrutacje stałe i outsourcing

· Robotyzacja produkcji a nowe kompetencje od pracowników

· Zarządzanie różnymi pokoleniami pracowników – różne oczekiwania płacowe i benefity

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Cezary Maciołek, prezes zarządu, Grupa Progres

Maryla Noste-Jeglińska, dyrektor HR, Grupa Kapitałowa IGLOTEX

Moderacja: Karolina Markowska, dziennikarka, PulsHR.pl, PortalSamorzadowy.pl, WNP.pl

7 listopada 2023, godz. 13.30-14.45

HORECATRENDS TALKS 2: cykl rozmów z ekspertami z branży HoReCa

Cykl rozmów

Rozmowa 1:1 (15 min.)

· Czego oczekują goście hoteli i dlaczego gościnność już nie wystarcza?

Paweł Chmielnicki, prezes zarządu, dyrektor generalny, Hotele SPA Dr Irena Eris

Katarzyna Gubała, dziennikarka, HorecaTrends.pl

Rozmowa 1:1 (10 min.)

· Dostawcy sprzętu odpowiadają na pytania: co, gdzie, za ile?

Joanna Sobczyk, prezes zarządu Winterhalter Polska

Jakub Szymanek, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl

Rozmowa 1:1 (10 min)

· Rynek pracy w sektorze HoReCa. Wyzwania, zagrożenia, szanse trendy. Rynek pracy czy rynek pracownika. Jak budować lojalność?

Paweł Wika, dyrektor handlowy, Grupa Progres

Katarzyna Gubała, dziennikarka, HorecaTrends.pl

Rozmowa 1:1 (15 min)

Paweł Koperek, menedżer ds. klientów HoReCa, MAKRO Polska

Rafał Zaręba, Akademia Inspiracji Makro

Katarzyna Gubała, dziennikarka, HorecaTrends.pl

Rozmowa 1:1 (15 min.)

· Gastronomia to matematyka. Jak wyliczyć to co znajduje się na talerzu i trzymać ceny na wodzy?

Jarosław Uściński, szef kuchni i właściciel restauracji, Moonstrefa

Anna Wrona, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

Rozmowa 2:1 (15 min.)

· Czy jeszcze można zarobić na deliverce?

Rafał Piasecki, menadżer operacyjny ds. marketingu, Da Grasso

Agata Polityło, General Manager, Wolt Polska

Anna Wrona, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum pod hasłem TrendsTalks będą:

• STRATEGY TRENDS

kultura innowacji vs. kryzysowe potrzeby | czas na eksport polskich marek i wartości | nowe modele biznesowe | biznes pod ostrzałem regulacji | polsko-ukraińskie tematy nt. rolnictwa | odpowiedzialność społeczna i budowanie lepszej marki

• TECHNOLOGY TRENDS

żywność w czasach AI | dane i analityka – scyfryzowana fabryka w służbie efektywnej produkcji | zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing | sztuczna inteligencja na linii produkcyjnej | nowe technologie dla konsumentów

• GREEN TRENDS

zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność | fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie | novel food, białko owadzie, żywność roślinna | żywność dla zdrowia ludzkości i planety | zielone twarze gastronomii | zrównoważone łańcuchy dostaw

• CONSUMER TRENDS

preselekcja trendów: co dla zetki, co dla silvera? | apetyt na spożywcze zyski | sprzedawcy pozytywnych emocji | konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie, cyfrowe płatności | handel w czasach nadkonsumpcji: less is more | zakupy jutra

• HORECA TRENDS

gastronomia przyszłości | formaty dla klientów z apetytem | roboty w HoReCa | dark kitchen | restauracje vs. sklepy – walka o klientów | wszystkie twarze gastronomii: od gwiazdkowych restauracji, po sieciówki i food trucki | pracownicy – jaka przyszłość dla sektora gastro?

Plebiscyt Dobry Produkt 2023

Forum towarzyszyć będą także wydarzenia specjalne: podczas wieczornej gali przyznane zostaną nagrody Food&Retail Awards, których laureatami są firmy wspierające przemiany zachodzące w przemyśle i handlu spożywczym oraz w gastronomii. Poznamy także laureatów konkursu Dobry Produkt. To plebiscyt, podczas którego grono uznanych ekspertów, szefów kuchni, influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy, zajmujących się tematyką spożywczą i kulinarną, wybiera 15 nagrodzonych firm i produktów, przyznając certyfikaty Dobry Produkt.

- Świat wokół nas zmienia się dynamicznie, a to, co dzieje się na globalnej scenie, znajduje odzwierciedlenie także w przemyśle spożywczym i handlu. Branża musi być gotowa na te zmiany i odpowiednio na nie reagować, aby sprostać ewoluującym zwyczajom i nawykom konsumentów. To duże wyzwanie, ale jednocześnie ogromna szansa. Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest okazją do inspirowania i dzielenia się wiedzą, dlatego bardzo zachęcam do rejestracji na to wydarzenie wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z trendami i prognozami - mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dlahandlu.pl, współautorka programu Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

KATEGORIE KONKURSOWE

Certyfikaty przyznane zostaną w 5 kategoriach:

● Produkt wysokiej jakości|

● Produkt marki własnej > nowa kategoria!

● Innowacyjny produkt

● Produkt tradycyjny i regionalny

● Produkt HoReCaTrends