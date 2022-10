W tej chwili obsługujemy ponad 200 projektów inwestycyjnych. Gdyby one wszystkie się zrealizowały w Polsce, mówimy o inwestycjach na poziomie ponad 12 mld euro - mówi prezes PAIH Krzysztof Drynda.

Zagraniczne firmy wciąż chcą inwestować w Polsce - przekonuje PAIH. fot. shutterstock

Zagraniczne firmy wciąż chcą inwestować w Polsce?

"Polska jest bezpiecznym krajem do inwestowania" - zapewnił podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami szef PAIH.

Pytany o zainteresowanie inwestorów zagranicznych inwestycjami w Polsce przyznał, że w I kwartale br., po wybuchu wojny w Ukrainie, doszło do "zamrożenia wszelkich rozmów" na ten temat. "Po pierwszej fazie zamrożenia ze strony inwestorów, niepewności, co się będzie działo, w zasadzie wrócono do rozmów ws. wszystkich (obsługiwanych - PAP) projektów inwestycyjnych" - stwierdził Drynda.

"W tej chwili mamy ponad 200 projektów inwestycyjnych obsługiwanych. Gdyby one wszystkie się zrealizowały w Polsce, to mówimy o inwestycjach na poziomie ponad 12 mld euro" - wyjaśnił. Według niego pokazuje to, że "jest szansa na to, iż 2022 r. będzie kolejnym rekordowym rokiem pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych".

Firmy odkładają inwestycje w Polsce z uwagi na ryzyko?

Zastrzegł, że po I kwartale br. procesy decyzyjne wydłużyły się. "Wróciliśmy do rozmów, ale dużo projektów jest +rekalkulowanych+ ze względu na sytuację geopolityczną. Trudno jest nam powiedzieć, czy te decyzje będą zapadać jeszcze w tym roku, czy na początku przyszłego" - powiedział.

Dodał, że jest optymistą, "patrząc na to, jakie projekty mamy w zanadrzu i jakie inwestycje będziemy chcieli ogłaszać jeszcze w tym roku".

Według PAIH w 2021 r. zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ponad 3,5 mld euro, czyli o 800 mln euro więcej niż rok wcześniej. Największymi inwestorami byli: Korea Południowa, Niemcy i Stany Zjednoczone.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), wchodząca w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), m.in. wspiera napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i realizację polskich inwestycji w kraju. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez 54 zagraniczne biura handlowe.

Jak zapowiedział w poniedziałek Drynda, wkrótce PAIH planuje otwarcie swojej placówki w Belgradzie. "Przymierzamy się też do uruchomienia, być może jeszcze w tym roku, biura handlowego w Wilnie" - wskazał. Dodał, że niedawno ruszyła nowa placówka Agencji w Buenos Aires.