Zamrożenie cen prądu w przypadku rocznego zużycia do 2000 kWh może objąć nawet 10 mln gospodarstw domowych, bo część może zacząć oszczędzać energię, by zmieścić się w limicie - ocenił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd chce ruszyć z odpowiednimi regulacjami w przyszłym tygodniu.

Zamrożenie cen prądu może objąć nawet 10 mln gospodarstw domowych /fot. PTWP

URE zdecyduje o realizacji zamrożenia cen

Podczas konferencji prasowej premier został zapytany o szczegóły zapowiedzianego zamrożenia cen energii na poziomie z tego roku w przypadku zużycia nie większego niż 2000 kWh rocznie. Pytano, czy rozwiązanie to będzie zapisane w ustawie czy uwzględnione w taryfach zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz o to, jak zamrożenie cen będzie realizowane w praktyce.

Skorzysta ponad 10 milionów gospodarstw domowych

Premier wyjaśnił, że "zerowa podwyżka, czyli ceny w 2023 roku na poziomie cen z 2022 roku" obejmie ok. 66 proc. gospodarstw domowych. "Widziałem również takie analizy, że może nawet do 10 mln gospodarstw domowych, bo część może zacząć trochę oszczędzać. Wtedy większa liczba gospodarstw zmieści się na tym poziomie do 2 tys. kWh rocznie zużytej energii elektrycznej" - stwierdził Morawiecki.

Regulacje już w przyszłym tygodniu

"Chcemy ruszyć z odpowiednimi regulacjami w przyszłym tygodniu" - zapowiedział premier. Poinformował, że rząd jest w codziennym kontakcie z prezesem URE, by we współpracy ze spółkami energetycznymi, nie tylko spółkami Skarbu Państwa, wypracować odpowiednie rozwiązania legislacyjne.