Zarejestruj się na EEC Trends!

20 stycznia 2022 r. spotkamy się w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw podczas EEC Trends, stanowiącego prolog XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 07-12-2021, 16:28

Zarejestruj się na EEC Trends! fot. PTWP

ZAREJESTRUJ SIĘ NA EEC TRENDS

Tematów do dyskusji jest wiele – poniżej przedstawiamy agendę wydarzenia.

20 stycznia 2022 r. | 09.00-11.00 | EEC WORLD

Globalne łańcuchy dostaw

Radykalne zmiany w strategiach importerów i eksporterów odpowiedzią na poważne zaburzenia w łańcuchach dostaw. Ciągłość produkcji nadrzędnym celem – jak ją zachować? Samowystarczalność i jej ograniczenia, dywersyfikacja źródeł i dróg, weryfikacja oferty produktowej, aktywne zarządzanie dostawami i ryzykiem. Nearshoring – doraźna reakcja czy trwały trend? Jak podnieść odporność biznesu na ograniczenia wynikające z perturbacji w transporcie? Popyt na usługi transportowe a koszty frachtu – w oczekiwaniu na stabilizację. Globalna logistyka i współpraca międzynarodowa po pandemii – na nowych (jakich) zasadach?

20 stycznia 2022 r. | 11.30-12.30 | EEC GREEN

Zielona transformacja gospodarki

Europejskie i światowe cele polityki ochrony klimatu oraz dążenie do zrównoważonej produkcji jako megatrend gruntownie zmieniający warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiet Fit for 55 i Europejski Zielony Ład: priorytetowe cele, dostępne narzędzia, możliwości finansowania. Zielony zwrot w planach i działaniach największych polskich firm. Średni i mniejszy biznes na ścieżce zielonych przeobrażeń. Jak wykorzystać transformację, by zbudować firmę na nowo? Kierunki, tempo i ograniczenia procesu dekarbonizacji energetyki wobec kryzysowych zjawisk na rynku nośników energii. Przełomowe i perspektywiczne technologie, preferowane i niezbędne inwestycje.

20 stycznia 2022 r. | 12.30-13.00 | EEC GREEN

ESG – nowe ramy strategii biznesowych

Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, czyli kryteria określające na nowo wartość firmy. Perspektywa długoterminowa ponad doraźnym zyskiem. Źródła i skala presji: klienci i partnerzy, regulacje, koszty i dostęp do finansowania, czas. Dobre praktyki – czy warto być liderem zmiany? Jak budować relacje w biznesie na nowych zasadach? Przejrzystość i wiarygodność – fundamenty stabilnej działalności.

20 stycznia 2022 r. | 11.30-12.00 | EEC INVEST

Polski Ład

Konsekwencje dla biznesu: prognozy, oczekiwania, obawy. Od symulacji po pierwsze konkrety.

20 stycznia 2022 r. | 12.00-13.00 | EEC WORK

Rynek pracy w Polsce

Deficyt rąk i kompetencji. Branże i specjalności pod szczególną presją braków kadrowych. Rola pracowników z zagranicy na polskim rynku pracy. Aktywizacja rezerw własnych czy ułatwienia dla migrantów? Demografia, wzrost gospodarczy, geopolityka – faktory zmian i prognozy dla rynku pracy.

20 stycznia 2022 r. | 13.30-14.30 | EEC DIGITAL

Digitalizacja – technologie z potencjałem

Cyfrowa transformacja gospodarki w praktyce. Cykl rozmów i prezentacji.

13:30-13:50 | Roboty w produkcji, usługach i... na polskim rynku pracy. Jak pokonać bariery rozwoju robotyzacji?

13.50-14.10 | Chmura. Migracja – kluczowe obszary działań i ich efekty. Jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie?

14.10-14.30 | Sztuczna inteligencja i jej nowe zastosowania: przemysł, zdrowie, bezpieczeństwo, mobilność.

20 stycznia 2022 r. | 14.30-15.00 | EEC DIGITAL

E-commerce

Handel doby cyfrowej – zorientowany na klienta, ale odpowiedzialny i zrównoważony. Logistyka największym wyzwaniem. Ewolucja dostaw: na jutro, na dziś, na już, czyli q-commerce. Magazyny za rogiem; dark stores zmieniają oblicze miast i e-handlu. Płatności błyskawiczne, ale z opcją „im później, tym lepiej". Cyfrowa, czyli wygodna ścieżka klienta.

20 stycznia 2022 r. | 13.30-14.15 | EEC ENERGY

Ceny energii

Jak ograniczyć wpływ rosnących kosztów energii na konkurencyjność i kondycję firmy? W jakim stopniu rosnące koszty energii wpływają na skłonność biznesu do przestawiania działalności na tory zrównoważone? Samowystarczalność energetyczna – rozwój OZE i energetyki rozproszonej. Efektywność i energooszczędność, gospodarka cyrkularna, produkcja z mniejszym wykorzystaniem zasobów. Zmiana dostawcy energii, umowy DSR. Oferta rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla biznesu borykającego się z wysokimi kosztami energii. Polski rynek energii i polityka regulacyjna wobec rosnących cen.

20 stycznia 2022 r. | 14.15-15.00 | EEC WORLD

Kryzys surowcowy

Świat ograniczonych zasobów naturalnych wobec przyspieszenia gospodarczego i skrajnej niestabilności rynków. Najgroźniejsze deficyty i branże wrażliwe na braki. Kluczowe surowce nowej gospodarki. W spirali cen – kto/co napędza popyt? Polityka surowcowa Chin i innych mocarstw. Stan zapasów – kto i po co je gromadzi? Co czeka producentów w 2022 r.?

20 stycznia 2022 r. | 15.30-17.00 | EEC INNOVATION

Wodór – paliwo przyszłości

Rola wodoru w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 – pytania i odpowiedzi. Szary czy zielony? Produkcja i dystrybucja wodoru. Technologie wodorowe w transformacji energetyki, w ciepłownictwie i przemyśle. Potencjalna konkurencyjność wodoru w stosunku do paliw tradycyjnych w transporcie.

20 stycznia 2022 r. | 15.30-16.00 | EEC MOVE

Logistyka i infrastruktura wobec zmian w łańcuchach dostaw

Nowe modele działania i konieczne inwestycje: centra logistyczne, porty morskie, przewoźnicy kolejowi. Adaptacyjne zmiany w strategiach eksporterów, importerów, operatorów.

20 stycznia 2022 r. | 16.00-17.00 | EEC MOVE

Transport kolejowy

Rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Kluczowe inwestycje – bilans, projekty w realizacji, plany. Centra logistyczne, magazyny i porty – jak zapewnić dostęp do krajowej sieci kolejowej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej (bocznice)? Interoperacyjność kolei europejskich: wciąż tylko postulat? Bariery techniczne i regulacyjne dalszej integracji.

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

20 stycznia 2022 r. | 19.00 | WNP Awards

W trakcie EEC Trends odbędzie się gala wręczenia wyróżnień WNP Awards. Nagrody przyznawane przez redakcję portalu gospodarczego WNP.PL oraz Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł" dedykowane są tym, którzy poprzez swoje działania zmieniają na lepsze całą polską gospodarkę. Laureatami wyróżnień są rokrocznie osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które w ostatnim czasie wywarły znaczący, przełomowy wpływ na pozytywne przeobrażenia gospodarcze. WNP Awards przyznawane są tym, którzy poprzez odważnie podejmowane działania i skutecznie realizowane przedsięwzięcia wskazują ofensywne trendy i kierunki rozwoju, aktywnie odpowiadają na nowe wyzwania.

Więcej informacji na stronie www.trends.eecpoland.eu.

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami z nią związanymi, w EEC Trends mogą wziąć udział uczestnicy, którzy (według swojej najlepszej wiedzy):

•

posiadają negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonanego maks. 48h przed wydarzeniem i okażą przy wejściu na wydarzenie stosowne potwierdzenie wyniku testu (papierowe lub elektroniczne);

•

są ozdrowieńcami po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy i okażą przy wejściu na wydarzenie stosowne potwierdzenie tego statusu np. Unijny Certyfikat Covid;

•

są zaszczepieni przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęli wymaganą dla danego preparatu liczbę dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem i okażą przy wejściu na wydarzenie ważne unijne cyfrowe zaświadczenie COVID (Unijny Certyfikat Covid) w postaci elektronicznej lub papierowej.